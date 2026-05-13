GMR, le géant des services d'ambulance soutenu par KKR, est évalué à 3 milliards de dollars alors que son action chute lors de son introduction à la Bourse de New York

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GMR Solutions GMRS.N , géant des services médicaux d'urgence, a été évalué à 3,01 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars après que son action a chuté de 10 % lors de son introduction à la Bourse de New York mercredi, s'ajoutant ainsi à une série d'introductions en bourse mitigées ces dernières semaines.

Les actions de la société basée à Lewisville, au Texas, ont ouvert à 13,50 dollars (XX,XX euros) chacune, contre un prix d'offre de 15 dollars (XX,XX euros). Elle a vendu environ 31,9 millions d'actions lors de son introduction en bourse (IPO) afin de lever 478,7 millions (XX,XX millions d'euros) de dollars . GMR, mieux connue sous le nom de Global Medical Response, avait réduit son prix d'introduction en bourse mardi, vendant ses actions bien en dessous de sa fourchette initiale de 22 à 25 dollars (XX,XX à XX,XX euros) par action. Selon les analystes, la récente reprise des introductions en bourse reste quelque peu précaire, les investisseurs restant prudents quant aux valorisations et n'hésitant pas à passer leur chemin face à des offres moins attrayantes.

"Les entreprises fortement endettées comme celle-ci connaissent rarement une forte hausse le premier jour. Lorsque les investisseurs ne voient pas une entreprise affichant une forte croissance et un sentiment positif, ils se rabattent sur la valorisation", a déclaré Matt Kennedy, stratège senior chez Renaissance Capital, un fournisseur de recherches axées sur les introductions en bourse et les ETF.

"Les investisseursveulent voir un potentiel de hausse clair avant de s’engager. C’est particulièrement vrai actuellement. La reprise du deuxième trimestre reposait sur l’espoir que la guerre en Iran prendrait bientôt fin. Je pense donc que l’absence de progrès au cours de la semaine dernière rend les investisseurs nerveux."

GMR, créée en 2018 par la fusion des sociétés Air Medical et American Medical Response, issues du portefeuille " KKR.N " de la société d'investissement KKR, fournit des services médicaux d'urgence et des soins extra-hospitaliers dans environ 1 400 comtés américains.

La société prend en charge près de 5,5 millions de patients par an avec environ 34.000 employés, a-t-elle indiqué. GMR a finalisé un refinancement de 5,4 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars l'année dernière et s'est retirée de certains contrats afin de se concentrer sur ses activités principales et d'améliorer sa rentabilité. Au 31 décembre, elle affichait une dette à long terme d'environ 5 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars.