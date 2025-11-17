GMI Cloud va construire un centre de données d'IA de 500 millions de dollars à Taïwan avec des puces Nvidia

Le fournisseur américain de services en nuage GMI Cloud a déclaré lundi qu'il allait construire un centre de données d'intelligence artificielle de 500 millions de dollars à Taïwan avec le soutien du fabricant de puces américain Nvidia NVDA.O .

Le centre de données sera mis en service d'ici mars 2026 et fonctionnera avec les nouvelles puces Blackwell GB300 de Nvidia. Le centre hébergera environ 7 000 GPU répartis sur 96 racks à haute densité, capables de traiter près de 2 millions de jetons par seconde. Il consommera environ 16 mégawatts d'énergie.

Alex Yeh, fondateur et directeur général de GMI Cloud, a déclaré que Taïwan avait besoin de plus de centres de données en tant qu'"actifs stratégiques" pour soutenir son développement dans le domaine de l'IA, ajoutant que les problèmes d'approvisionnement en énergie de l'île pouvaient être résolus. Il a également déclaré que la demande en matière d'IA était forte et que l'utilisation des GPU de l'entreprise était "presque complète".

"Vous voulez promouvoir les écosystèmes locaux - vous devez d'abord construire le centre de données, vous devez d'abord construire le cluster d'IA", a-t-il déclaré.

L'accord intervient alors que les géants de la technologie du monde entier investissent des milliards dans l'infrastructure de l'IA pour soutenir les charges de travail croissantes, créant ainsi une manne pour les sociétés de semi-conducteurs, dont Nvidia, qui tire l'essentiel de ses revenus de ces ventes.

Le directeur général de Nvidia, Jensen Huang, a déjà qualifié ces clusters d'"usines d'IA" et a également annoncé l'année dernière des accords de vente de ses GPU les plus avancés à des projets en Arabie saoudite et en Corée du Sud . Le président américain Donald Trump a déclaré qu'il souhaitait que les semi-conducteurs d'IA les plus performants, tels que les puces Blackwell de Nvidia, soient réservés aux entreprises américaines.

Parmi les autres projets d'infrastructure d'IA récemment annoncés à Taïwan figure un projet de centre de données d'IA de 100 mégawatts annoncé par Foxconn 2317.TW et Nvidia en mai .

GMI Cloud, un fournisseur de GPU-as-a-Service et l'un des partenaires cloud de Nvidia, exploite déjà des centres de données aux États-Unis, à Taïwan, à Singapour, en Thaïlande et au Japon.

Outre le projet taïwanais, GMI Cloud prévoit de construire un nouveau centre de données de 50 mégawatts aux États-Unis et cherche à lancer une première offre publique de vente d'ici deux à trois ans.

Le projet avec Nvidia devrait générer une valeur contractuelle totale d'environ 1 milliard de dollars une fois qu'il sera pleinement opérationnel, a déclaré Yeh.

Les premiers clients de l'usine d'IA de Taïwan sont Nvidia, la société de cybersécurité Trend Micro 4704.T , le fabricant d'électronique Wistron 3231.TW , Chunghwa System Integration, le fournisseur d'infrastructure de données VAST Data et la société de solutions industrielles TECO 1504.TW .