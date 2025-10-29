 Aller au contenu principal
GM va supprimer plus de 1 200 emplois dans son usine de fabrication de véhicules électriques, selon le Detroit News
information fournie par Reuters 29/10/2025 à 15:58

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

General Motors GM.N va supprimer 1 200 emplois dans son usine de véhicules électriques à Detroit, et des centaines d'autres dans ses usines de batteries du Tennessee et de l'Ohio, a rapporté le Detroit News mercredi.

Valeurs associées

GENERAL MOTORS
69,890 USD NYSE +0,03%
