GM va permettre aux propriétaires de véhicules électriques de revendre de l'électricité au réseau américain

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Abhirup Roy et Kalea Hall

General Motors GM.N publie une mise à jour logicielle qui permet à certains propriétaires de véhicules électriques américains de réinjecter de l'électricité dans le réseau, un nouvel exemple de la manière dont les constructeurs automobiles explorent des opportunités commerciales dans le secteur de l'énergie.

Cette mise à jour offre aux propriétaires du système d'alimentation "Vehicle-to-Home" de GM, qui permet au véhicule électrique d'alimenter la maison en cas de coupure de courant, la possibilité étendue de réinjecter de l'électricité dans le réseau. Cependant, il n'est pas certain que cette fonctionnalité soit bien accueillie par les conducteurs, qui pourraient également souhaiter garder leur voiture chargée.

* Les propriétaires de ce système "Vehicle-to-Home" pourraient revendre de l'électricité au réseau en période de forte demande, GM percevant une partie de ces revenus. Un porte-parole de GM a déclaré que l'entreprise comptait des milliers d'utilisateurs de ce système, mais a refusé de fournir un chiffre précis.

* Très peu de fournisseurs d'électricité proposent cette fonctionnalité à l'heure actuelle, et cette pratique en est encore essentiellement à un stade pilote. GM est en pourparlers avec une dizaine de fournisseurs d'électricité, a déclaré Aseem Kapur, directeur des recettes chez GM Energy, à Reuters lors d'un événement à San Francisco.

* GM aura besoin de la coopération des fournisseurs d'électricité pour que l'accès "vehicle-to-grid" fonctionne. Le déploiement commercial de cette technologie devrait avoir lieu dans les prochains mois, en commençant par la Californie et le Texas, a déclaré M. Kapur. Dans le Michigan, GM s'est associé au fournisseur d'électricité DTE Energy DTE.N pour un projet pilote "vehicle-to-grid" impliquant 30 employés de GM.

* Les services publics ont abordé l’idée du "vehicle-to-grid" avec prudence en raison des investissements nécessaires, de l’incertitude liée à la technologie et du nombre d’utilisateurs.

* Les constructeurs automobiles, y compris Ford Motor F.N , le concurrent local de GM, ont suivi l'exemple de Tesla TSLA.O en tentant de développer des activités dans le secteur de l'énergie.