GM suspend temporairement la production de son usine de Ramos, au Mexique, en raison de l'ouragan Polo

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
L'usine d'assemblage de General Motors à Ramos , située dans le nord-est du Mexique, a suspendu temporairement sa production lundi en raison de perturbations dans l'approvisionnement en pièces causées par l'ouragan Polo, a indiqué l'entreprise.
L'activité de l'usine devrait reprendre normalement mardi 29 septembre, a ajouté l'entreprise.
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