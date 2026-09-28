GM suspend temporairement la production de son usine de Ramos, au Mexique, en raison de l'ouragan Polo

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L'usine d'assemblage de General Motors à Ramos , située dans le nord-est du Mexique, a suspendu temporairement sa production lundi en raison de perturbations dans l'approvisionnement en pièces causées par l'ouragan Polo, a indiqué l'entreprise.

L'activité de l'usine devrait reprendre normalement mardi 29 septembre, a ajouté l'entreprise.