GM revient sur son projet de demander des crédits d'impôt de dernière minute pour les véhicules électriques

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

GM annule le programme de crédit d'impôt pour la location de VE suite aux inquiétudes du sénateur Moreno

*

Le programme visait à atténuer l'impact de l'expiration du crédit d'impôt sur les concessionnaires

*

Le statut du programme similaire de Ford n'est pas clair, le porte-parole s'est refusé à tout commentaire

(Insertion d'un nouveau 5ème paragraphe pour ajouter les commentaires de Moreno) par Mike Colias et David Shepardson

General Motors GM.N abandonne un programme visant à permettre à ses concessionnaires de continuer à offrir un crédit d'impôt de 7 500 dollars pendant plusieurs mois pour la location de véhicules électriques, suite à l'expiration de la subvention fédérale le 30 septembre, a déclaré la société mercredi.

Vers la fin du mois dernier, GM a élaboré un plan pour que son organisme de prêt interne commence l'achat de VE dans l'inventaire de ses concessionnaires. L'entreprise prévoyait de demander le crédit fédéral de 7 500 dollars pour ces voitures, puis d'intégrer cet argent dans des contrats de location de VE pour les clients jusqu'à la fin de l'année.

GM a décidé de mettre fin au programme après que le sénateur républicain Bernie Moreno de l'Ohio, un ancien concessionnaire automobile actif dans la politique automobile, ait exprimé ses inquiétudes à ce sujet, a déclaré à Reuters une personne informée de l'affaire.

"Après mûre réflexion, nous avons décidé de ne pas demander le crédit d'impôt", a déclaré l'entreprise dans un communiqué transmis à Reuters mercredi, refusant de préciser les raisons de sa décision.

Bernie Moreno a déclaré à Reuters lors d'une interview qu'il était satisfait de la décision de GM d'abandonner le plan de crédit d'impôt pour les véhicules électriques. "Les subventions pour les véhicules électriques ont pris fin le 30 septembre et je suis heureux que tous les constructeurs automobiles respectent cette décision. "Je me réjouis de travailler avec GM", a-t-il déclaré. "Nous mettons en place de nombreuses politiques pour protéger notre industrie automobile nationale."

L'idée du programme était d'atténuer l'impact de l'expiration du crédit d'impôt sur les concessionnaires, qui craignaient de se retrouver avec des VE difficiles à vendre. GM avait prévu de demander le crédit pour des dizaines de milliers de VE dans les stocks des concessionnaires, selon des personnes familières avec le plan. Ford F.N a lancé un programme similaire avant l'expiration du crédit d'impôt. Il n'est pas certain que Ford poursuive son programme. Un porte-parole s'est refusé à tout commentaire.

GM avait prévu de demander le crédit pour environ 20 000 VE qui se trouvaient chez les concessionnaires ou qui étaient en cours d'expédition vers les magasins, selon des personnes familières avec le sujet. Sa branche financière, GM Financial, a commencé à verser des acomptes sur ces véhicules avant la date limite afin de pouvoir bénéficier de la subvention pour chacune de ces voitures, ont indiqué les sources.

Dans sa déclaration de mercredi, la société a indiqué qu'elle "financerait les conditions de location incitatives" jusqu'à la fin du mois d'octobre.

La formule utilisée pour déterminer les acomptes que GM Financial a versés aux concessionnaires pour ces VE était de 5 % du prix maximum de chaque voiture. Par exemple, GM Financial aurait versé un acompte d'environ 6 300 dollars pour deux Chevrolet Blazer EV, dont le prix maximum se situe aux alentours de 60 000 dollars, selon les documents fournis par GM aux concessionnaires décrivant les conditions.

GM s'est empressé de mettre en place le programme quelques jours avant l'expiration du crédit d'impôt, le 30 septembre, et en a présenté les détails lors d'une réunion avec les concessionnaires le 29 septembre, selon trois sources. Les responsables de GM avaient eu vent d'un programme similaire que Ford mettait en place pour ses concessionnaires, selon les sources.

Les dirigeants du secteur automobile, les concessionnaires et les analystes ont déclaré qu'ils s'attendaient à ce que les ventes de véhicules électriques chutent à la suite de la disparition du crédit d'impôt. La ruée des consommateurs pour profiter de la subvention a contribué à faire grimper les ventes de voitures électriques à un niveau record en septembre.