GM renouvelle pour 20 ans sa coentreprise en Chine avec SAIC après sa restructuration

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* Davantage de développement de véhicules sera réalisé en Chine afin de s'adapter aux goûts locaux

* Les modèles Buick développés en Chine seront exportés

* GM se concentrera sur les marques Cadillac et Buick et mettra fin aux ventes de Chevrolet en Chine

* Selon les analystes, SAIC-GM établit une référence pour les coentreprises en faisant de la Chine une plaque tournante de l'exportation

(Mise à jour de l'article du 4 août dans son intégralité, ajout des commentaires d'analystes au paragraphe 7) par Kalea Hall

General Motors GM.N a renouvelé pour 20 ans sa coentreprise avec le groupe chinois SAIC Motor Corp 600104.SS , ce qui permettra au constructeur américain d’utiliser la Chine comme plaque tournante pour ses exportations, face à la concurrence croissante des marques chinoises sur leur marché national et à l’étranger.

Cette prolongation, annoncée mardi à l’issue d’une longue restructuration de GM en Chine – qui a notamment entraîné des fermetures d’usines et la suppression de certains modèles –, marque sa réponse à la pression croissante exercée par des constructeurs automobiles chinois tels que BYD, tant en Chine que sur les principaux marchés étrangers.

Elle souligne également les défis auxquels est confronté le constructeur américain pour se libérer totalement de sa dépendance vis-à-vis de la Chine en matière de chiffre d’affaires, de fabrication à bas coût et de savoir-faire technologique, alors même que les tensions géopolitiques persistent.

DAVANTAGE DE DÉVELOPPEMENT DE VÉHICULES EN CHINE

Le constructeur américain a déclaré mardi que la prolongation de la coentreprise à parts égales (50-50) se traduira par une intensification des travaux de développement de véhicules sur le plus grand marché automobile mondial, afin de répondre aux goûts locaux.

Ces modalités permettront également à GM d’expédier des Buick et des Cadillac depuis la Chine vers le Moyen-Orient, l’Afrique, l’Amérique du Sud, le Mexique et d’autres régions d’Asie, à commencer par les exportations de la série Buick Electra , développée en Chine, prévues plus tard cette année, a précisé le constructeur de Détroit.

SAIC 600104.SS a déclaré dans un communiqué séparé que ce partenariat renouvelé permettrait de « partager à l’échelle mondiale l’innovation locale chinoise ».

« La R&D et le marché chinois jouant un rôle de fer de lance pour alimenter et dynamiser les autres marchés mondiaux de GM, SAIC-GM établit une référence pour les autres coentreprises entre constructeurs automobiles chinois et étrangers », a déclaré Lei Xing, analyste automobile indépendant basé aux États-Unis.

GM a été l’un des premiers constructeurs automobiles mondiaux à s’implanter en Chine lorsqu’il a décroché un partenariat très convoité avec SAIC en 1997, et s’est développé pour devenir l’un des constructeurs les plus vendus du pays.

Mais ses ventes en Chine en 2025 ont chuté à moins de la moitié de leur pic de 2017, qui dépassait les 4 millions de véhicules. Les modèles Buick, Chevrolet et Cadillac sont devancés en termes de ventes par les marques chinoises locales, menées par BYD, en raison d’une gamme limitée de véhicules électriques compétitifs.

GM VA CESSER LES VENTES DE CHEVROLET EN CHINE

En vertu du nouvel accord, GM se concentrera sur ses marques Cadillac et Buick en Chine, tout en mettant fin aux ventes de Chevrolet dans le pays. La gamme Chevrolet continuera toutefois d’être produite et exportée par le biais de la coentreprise distincte de GM avec SAIC et Wuling.

SAIC-GM, qui prévoit de lancer au moins 30 véhicules électriques ou hybrides d’ici 2030, a réorienté sa stratégie pour rivaliser avec une gamme de produits développés localement, en lançant l’année dernière la série Buick Electra, dotée d’un groupe motopropulseur de pointe et de fonctionnalités intelligentes absentes de ses véhicules conçus aux États-Unis.

Le SUV Electra E7 s’est vendu à plus de 10 000 exemplaires dès son premier mois de commercialisation. Il sera le premier modèle haut de gamme que la coentreprise commercialisera à l’étranger, à partir du mois d’octobre.

Le constructeur issu de cette coentreprise n’a pas l’intention d’exporter vers les États-Unis, a déclaré GM. Les droits de douane et les politiques de sécurité nationale visant les technologies développées en Chine ont empêché les constructeurs automobiles chinois de pénétrer le marché américain.

En 2024, GM a entamé la restructuration de ses activités en Chine face à de fortes pertes de parts de marché. Le groupe a comptabilisé deux charges hors trésorerie totalisant plus de 5 milliards de dollars au titre de sa coentreprise en Chine.

L’entreprise a commencé à enregistrer des pertes en Chine au début de cette décennie, alors qu’elle réalisait auparavant environ 2 milliards de dollars de bénéfices annuels. Depuis la restructuration, GM a affiché plusieurs trimestres consécutifs de bénéfices.

Le renouvellement de cette coentreprise s'inscrit dans une tendance observée chez les constructeurs automobiles, notamment Honda Motor Co 7267.T et Volkswagen AG VOWG_p.DE , qui renouvellent leurs partenariats avec des entreprises chinoises malgré des pertes importantes de parts de marché et de bénéfices en Chine.