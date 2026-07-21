 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

GM rehausse à nouveau ses objectifs
information fournie par AOF 21/07/2026 à 16:47

(Zonebourse.com) - Pour la deuxième fois de l'année, General Motors a révisé à la hausse ses prévisions d'Ebit ajusté, grâce à des trimestriels encourageants. A New York, le titre s'adjuge 4,28%, à 79,04 dollars.

Sur la période d'avril à juin, le constructeur automobile américain a vu son chiffre d'affaires progresser de 1,9%, à 48,026 milliards de dollars. De son côté, le bénéfice net part du groupe s'est élevé à 1,305 milliard de dollars, en baisse de 31,1%, alors que l'Ebit ajusté a atteint 3,943 milliards de dollars, en forte hausse de 28,1%.

Pour Jefferies, l'Ebit ajusté a dépassé de 9% les attentes, pour une marge de 8,2% (soit 50 points de base de plus que le consensus). Les analystes estiment que l'effet prix a constitué le principal moteur de cet écart par rapport aux estimations, tandis que les volumes, le mix et les coûts ont été globalement conformes aux attentes.

La direction de GM a de son côté évoqué un nouveau trimestre solide sur le plan des résultats, porté par l'attractivité de la gamme de véhicules, l'agilité des équipes et une exécution rigoureuse. La société a également indiqué une poursuite de la réduction des coûts de garantie, une diminution des pertes liées aux véhicules électriques et une amélioration de l'efficacité opérationnelle. Elle a souligné aussi que GM International, y compris les coentreprises en Chine, est resté bénéficiaire. Ces tendances devraient continuer de renforcer les performances en 2027 et au-delà.

Objectifs relevés

Face à cette belle publication, GM a relevé certains de ses objectifs financiers annuels. L'Ebit ajusté est désormais attendu entre 14 et 16 milliards de dollars, contre de 13,5 à 15,5 milliards de dollars précédemment. Le flux de trésorerie disponible ajusté de l'activité automobile devrait se situer entre 9,5 et 11,5 milliards d'euros. Auparavant, il était espéré entre 9 et 11 milliards de dollars. Enfin, le bénéfice par action dilué ajusté, précédemment prévu entre 11,50 et 13,50 dollars, est finalement désormais espéré entre 12 et 14 dollars.

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com - All rights reserved.

Valeurs associées

GENERAL MOTORS
78,365 USD NYSE +3,30%
Copyright 2026 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 21/07/2026 à 16:47:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
2CRSI
28,74 +9,61%
CAC 40
8 346,24 +0,07%
Pétrole Brent
91,44 +2,96%
VALERIO THERAPEUTICS
0,866 +4,34%
SOITEC
94,62 +9,51%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank