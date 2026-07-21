GM rehausse à nouveau ses objectifs

(Zonebourse.com) - Pour la deuxième fois de l'année, General Motors a révisé à la hausse ses prévisions d'Ebit ajusté, grâce à des trimestriels encourageants. A New York, le titre s'adjuge 4,28%, à 79,04 dollars.

Sur la période d'avril à juin, le constructeur automobile américain a vu son chiffre d'affaires progresser de 1,9%, à 48,026 milliards de dollars. De son côté, le bénéfice net part du groupe s'est élevé à 1,305 milliard de dollars, en baisse de 31,1%, alors que l'Ebit ajusté a atteint 3,943 milliards de dollars, en forte hausse de 28,1%.

Pour Jefferies, l'Ebit ajusté a dépassé de 9% les attentes, pour une marge de 8,2% (soit 50 points de base de plus que le consensus). Les analystes estiment que l'effet prix a constitué le principal moteur de cet écart par rapport aux estimations, tandis que les volumes, le mix et les coûts ont été globalement conformes aux attentes.

La direction de GM a de son côté évoqué un nouveau trimestre solide sur le plan des résultats, porté par l'attractivité de la gamme de véhicules, l'agilité des équipes et une exécution rigoureuse. La société a également indiqué une poursuite de la réduction des coûts de garantie, une diminution des pertes liées aux véhicules électriques et une amélioration de l'efficacité opérationnelle. Elle a souligné aussi que GM International, y compris les coentreprises en Chine, est resté bénéficiaire. Ces tendances devraient continuer de renforcer les performances en 2027 et au-delà.

Objectifs relevés

Face à cette belle publication, GM a relevé certains de ses objectifs financiers annuels. L'Ebit ajusté est désormais attendu entre 14 et 16 milliards de dollars, contre de 13,5 à 15,5 milliards de dollars précédemment. Le flux de trésorerie disponible ajusté de l'activité automobile devrait se situer entre 9,5 et 11,5 milliards d'euros. Auparavant, il était espéré entre 9 et 11 milliards de dollars. Enfin, le bénéfice par action dilué ajusté, précédemment prévu entre 11,50 et 13,50 dollars, est finalement désormais espéré entre 12 et 14 dollars.

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