GM: reçoit un prix pour son 'Infantry Squad Vehicle' information fournie par Cercle Finance • 28/02/2025 à 16:26









(CercleFinance.com) - GM Defense fait savoir que son Infantry Squad Vehicle (ISV) a reçu le 'Red Ball Express Award 2024' décerné par la National Defense Industrial Association, pour ses avancées en matière de véhicules tactiques.



Léger et tout-terrain, l'ISV améliore la mobilité des troupes et leur réactivité en situation de combat.



Ce véhicule a notamme été déployé par l'Armée américaine pour livrer des fournitures en Caroline du Nord après l'ouragan Helene.



Conçu à 90 % avec des composants commerciaux GM, il repose sur la plateforme du Chevrolet Colorado ZR2. GM Defense a accepté le prix lors de la conférence NDIA sur les véhicules tactiques à Reston (Virginie).





Valeurs associées GENERAL MOTORS 49,41 USD NYSE +3,72%