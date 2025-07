GM présente un plan de 4 milliards de dollars pour accroître la production de camions et de SUV à essence

General Motors GM.N a déclaré mardi qu'il allait transférer la production de la Cadillac Escalade dans une usine d'assemblage du Michigan, tout en ajoutant de nouvelles capacités pour les camionnettes Chevrolet Silverado et GMC Sierra à moteur à essence dans la même usine. Ces transferts de production font partie du plan d'investissement de 4 milliards de dollars annoncé par GM en juin dans trois usines américaines du Michigan, du Kansas et du Tennessee, ce qui permet d'augmenter la production de camions et de SUV à essence. Le géant de Detroit et nombre de ses concurrents américains ont revu à la baisse certains de leurs objectifs de production de véhicules électriques, la demande ayant été plus faible que prévu. L'investissement continu de GM dans des véhicules tels que la Sierra et l'Escalade remet en question son projet de mettre fin à la production de voitures et de camions à essence d'ici à 2035. L'Escalade est actuellement produit à Arlington, au Texas, aux côtés d'autres grands SUV tels que le GMC Yukon, le Chevrolet Suburban et le Chevrolet Tahoe. Un porte-parole de GM a déclaré que la production à Arlington devrait rester constante après le déménagement de l'Escalade dans le Michigan. Le constructeur automobile ajoutera la production des camions Silverado et Sierra à son usine d'Orion Township, dans le Michigan, en plus de la production existante à Fort Wayne, dans l'Indiana. Les camions et les SUV à essence sont parmi les plus gros générateurs de revenus de GM. GM a déclaré à Reuters que ces mesures permettraient de "répondre à la forte demande des clients" GM a déclaré qu'il commencerait à fabriquer les SUV et les camionnettes dans son usine d'assemblage d'Orion au début de l'année 2027. L'usine d'Orion devait auparavant construire des camions électriques à partir de l'année prochaine. La nouvelle de l'investissement de juin a été bien accueillie par la Maison Blanche, qui a imposé des droits de douane importants sur les véhicules importés pour faire pression sur les constructeurs automobiles afin qu'ils augmentent leur production aux États-Unis. Ce mois-ci, le président Donald Trump a signé une loi fiscale et budgétaire qui supprime les amendes pour non-respect des règles relatives à l'économie moyenne de carburant des entreprises, ce qui facilite la construction de véhicules à essence.

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.