GM passe une provision de 1,6 milliard de dollars sur ses véhicules électriques
information fournie par Zonebourse 14/10/2025 à 14:41
Le constructeur automobile américain, qui dit s'attendre à ce que la demande pour les véhicules électriques ralentisse au vu de ces éléments, indique avoir décidé d'abaisser en conséquence ses capacités de production dans le domaine.
Si GM souligne que cette provision comprend des dépréciations et autres charges non monétaires pour 1,2 milliard de dollars résultant d'ajustements de ses capacités industrielles, le groupe précise que certaines annulations de contrats et autres règlements commerciaux associés à des investissements auront un impact de 400 millions de dollars au niveau de sa trésorerie.
Dans un avis financier, le groupe ajoute qu'il est 'raisonnablement possible' qu'il ait à comptabiliser de nouvelles charges importantes à l'avenir, sans ou avec impact sur sa trésorerie, avec un effet défavorable tant sur ses résultats que sur son flux de trésorerie.
A Wall Street, le titre GM était attendu en baisse de 1,8% mardi matin dans le sillage de ces annonces.
Valeurs associées
|57,820 USD
|NYSE
|+1,17%
A lire aussi
-
(AOF) - Au troisième trimestre, CIS a vu la croissance de son chiffre d’affaires accélérer avec une progression de 12,5%, à 121,6 millions d’euros, contre une hausse de 9,2%, à 118 millions d’euros, sur les trois mois précédents. Sur la période de juillet à septembre, ... Lire la suite
-
Les Bourses européennes ont ouvert en petite baisse dans l'ensemble jeudi, observant résultats de sociétés, tensions commerciales et une croissance timide du PIB au Royaume-Uni en août. Dans les premiers échanges, le FTSE 100 de Londres reculait de 0,21% après ... Lire la suite
-
Sept personnes ont trouvé la mort jusqu'à présent cette année au Japon dans des attaques d'ours, le nombre le plus élevé depuis le début de leur recensement statistique, a indiqué jeudi un responsable du ministère de l'Environnement. Ce chiffre, comptabilisé sur ... Lire la suite
-
Capitale de la fête depuis la chute du Mur, Berlin voit des clubs célèbres fermer depuis la pandémie, victimes de l'inflation et de la pression immobilière. Entre résistance et adaptation, la lutte pour la survie s'organise. Un dimanche soir de fin d'été. La soirée ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer