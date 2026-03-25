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GM investit 600 millions de dollars dans son unité sud-coréenne
information fournie par Reuters 25/03/2026 à 07:09

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

General Motors GM.N a déclaré mercredi qu'il prévoyait d'investir 600 millions de dollars dans son unité sud-coréenne afin de moderniser ses installations de production et ses produits.

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