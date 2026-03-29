F1-L'italien Antonelli victorieux au Japon, prend la tête du championnat

Grand Prix du Japon
par Abhishek Takle
Kimi Antonelli a remporté dimanche le Grand prix de Formule Un du Japon au volant de sa Mercedes et pris la tête du championnat à l'âge de seulement 19 ans grâce à une deuxième victoire d'affilée.
Le pilote italien, qui devient le plus jeune leader du championnat de l'histoire de la compétition, était parti en pole position mais s'était retrouvé rapidement rétrogradé à la sixième place.
Il a toutefois franchi la ligne d'arrivée du circuit de Suzuka avec 13,7 secondes d'avance sur la McLaren d'Oscar Piastri, tandis que Charles Leclerc sur Ferrari a complété le podium.
(Reportage Abhishek Takle, Version française Gilles Guillaume)
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