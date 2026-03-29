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F1-L'italien Antonelli victorieux au Japon, prend la tête du championnat
information fournie par Reuters 29/03/2026 à 10:13

Grand Prix du Japon

Grand Prix du Japon

par Abhishek Takle

Kimi Antonelli ​a remporté dimanche le Grand prix de Formule Un ​du Japon au volant de ​sa Mercedes et ⁠pris la tête du ‌championnat à l'âge de seulement 19 ans ​grâce ‌à une deuxième victoire ⁠d'affilée.

Le pilote italien, qui devient le plus jeune leader ⁠du ‌championnat de l'histoire de ⁠la compétition, était ‌parti en pole position ⁠mais s'était retrouvé rapidement ⁠rétrogradé à ‌la sixième place.

Il a ​toutefois franchi ‌la ligne d'arrivée du circuit de Suzuka ​avec 13,7 secondes d'avance sur la ⁠McLaren d'Oscar Piastri, tandis que Charles Leclerc sur Ferrari a complété le podium.

(Reportage Abhishek Takle, Version française ​Gilles Guillaume)

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