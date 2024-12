GM: installe des bornes de recharge aux USA avec ChargePoint information fournie par Cercle Finance • 18/12/2024 à 15:36









(CercleFinance.com) - ChargePoint et General Motors annoncent l'installation de jusqu'à 500 bornes de recharge ultra-rapide aux États-Unis d'ici fin 2025, sous la marque GM Energy.



Ces bornes, équipées de la technologie Omni Port de ChargePoint, permettront de recharger des véhicules avec ports CCS ou NACS sans adaptateur, offrant des vitesses de charge allant jusqu'à 500 kW via la plateforme Express Plus.



Cette collaboration vise à accélérer l'adoption des véhicules électriques en facilitant l'accès à des infrastructures fiables et en rendant l'expérience de recharge 'plus accessible et pratique'.







