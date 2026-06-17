GM et Lockheed vont collaborer sur des projets dans le domaine de la défense

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des détails sur les discussions entre GM et RTX, L3Harris aux paragraphes 5 à 7) par Kalea Hall

General Motors GM.N et le groupe de défense Lockheed Martin LMT.N collaborent sur des projets visant à renforcer la base industrielle américaine dans les domaines de la fabrication et de la défense, ont annoncé mardi les deux entreprises.

GM Defense, la division défense du constructeur automobile, et Lockheed ont indiqué que le ministère américain de la Défense avait facilité leur partenariat en raison de la demande croissante de capacités de production supplémentaires pour les produits de défense.

Dans un communiqué, les deux entreprises n’ont pas précisé les projets sur lesquels elles allaient travailler, mais ont indiqué qu’elles se concentreraient sur trois domaines clés: l’amélioration de la préparation à la production, le renforcement des chaînes d’approvisionnement et la mise en œuvre d’approches avancées en matière de fabrication et de conception afin d’accroître l’efficacité.

Bruce Brown, responsable de la stratégie chez GM Defense, a déclaré que l’entreprise envisagerait d’utiliser ses laboratoires et ses sites de production dans le cadre de ce partenariat.

GM a également mené des discussions avec le sous-traitant de défense RTX RTX.N , a indiqué mardi une source proche du dossier.

Bloomberg News avait rapporté plus tôt mardi que GM était en pourparlers avec RTX et L3Harris LHX.N afin d’aider les fabricants d’armes à accroître leur production, tout accord devant impliquer des activités similaires à celles prévues dans le cadre de son accord avec Lockheed.

RTX n’a pas souhaité faire de commentaire. GM et L3Harris n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires concernant l’article de Bloomberg.

GM investit cette année 9 milliards de dollars en capital et 7 milliards de dollars en recherche et développement dans l’ensemble de ses activités, mais n’a pas précisé le montant de ses investissements dans la division GM Defense.

Lockheed investit 9 milliards de dollars d’ici 2030 pour augmenter la production de munitions et moderniser ses installations.

Frank St. John, directeur des opérations de Lockheed, a déclaré qu’il était trop tôt pour préciser dans quels projets l’entreprise investirait avec GM Defense.

Ford Motor F.N , son rival local, a indiqué que plusieurs gouvernements en Europe et en Amérique du Nord avaient discuté avec l’entreprise de la manière dont ses produits pourraient soutenir les ministères de la Défense.