* Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE:
* Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP:
* Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA
* Le point sur les marchés européens .EUFR
Les valeurs à suivre mercredi à la Bourse de Paris et en Europe :
* ESSILORLUXOTTICA ESLX.PA a annoncé mardi avoir conclu un accord de développement conjoint à long terme avec Applied Materials AMAT.O visant à accélérer la mise sur le marché de systèmes optiques intelligents destinés aux lunettes connectées et à la réalité augmentée.
* MEDINCELL MEDCL.PA a fait état mardi d'une aggravation de sa perte opérationnelle pour son exercice 2025-2026, le groupe citant notamment une hausse des dépenses de R&D et de développement commercial.
L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: nL8N42K1GH
(Rédigé par Claude Chendjou)
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