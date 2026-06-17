 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les valeurs à suivre à Paris et en Europe
information fournie par Reuters 17/06/2026 à 06:00

* Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE:

* Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP:

* Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA

* Le point sur les marchés européens .EUFR

Les valeurs à suivre mercredi à la Bourse de Paris et en Europe :

* ESSILORLUXOTTICA ESLX.PA a annoncé mardi avoir conclu un accord de développement conjoint à long terme avec Applied Materials AMAT.O visant à accélérer la mise sur le marché de systèmes optiques intelligents destinés aux lunettes connectées et à la réalité augmentée.

* MEDINCELL MEDCL.PA a fait état mardi d'une aggravation de sa perte opérationnelle pour son exercice 2025-2026, le groupe citant notamment une hausse des dépenses de R&D et de développement commercial.

L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: nL8N42K1GH

(Rédigé par Claude Chendjou)

Valeurs associées

APPLIED MATERIALS
568,2300 USD NASDAQ -3,00%
ESSILORLUXOTTICA
183,550 EUR Euronext Paris -0,27%
MEDINCELL
28,020 EUR Euronext Paris +0,72%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le président de la Réserve fédérale américaine, Kevin Warsh, prononce un discours à la Maison Blanche, à Washington, le 22 mai 2026 ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / ROBERTO SCHMIDT )
    Fed: Warsh entre en scène, pas de dégel des taux d'intérêt en vue
    information fournie par AFP 17.06.2026 05:04 

    Le monde économique attend mercredi la première conférence de presse de Kevin Warsh, le nouveau patron de la banque centrale des Etats-Unis que Donald Trump veut voir baisser les taux d'intérêt malgré le dérapage de l'inflation. M. Warsh prendra la parole à partir ... Lire la suite

  • Top 5 IA du 16/06/2026
    Top 5 IA du 16/06/2026
    information fournie par Libertify 17.06.2026 05:00 

    Au programme ce matin : AMD, Edenred, Eutelsat, Orange, STMicroelectronics. Chaque matin à 7 heures, retrouvez le top 5 vidéo des valeurs sélectionnées par Libertify grâce à l'intelligence artificielle. Un point synthétique en images sur les titres qui font l'actualité ... Lire la suite

  • Cette photo, prise le 29 mars 2023, montre le barrage hydroélectrique d'EDF du lac de Serre-Ponçon, à Rousset, dans les Alpes françaises ( AFP / NICOLAS TUCAT )
    Ultime vote au Parlement pour relancer l'investissement dans les barrages
    information fournie par AFP 17.06.2026 04:40 

    Mettre fin à une impasse pour un secteur crucial: le Parlement devrait adopter définitivement mercredi un texte visant à relancer l'investissement dans les barrages français, deuxième source d'électricité du pays, en mettant fin à un litige ancien avec la Commission ... Lire la suite

  • Le Parlement européen s'apprête à autoriser des nouvelles techniques génomiques dans l'agriculture, qui peuvent rendre des plantations plus résistantes mais qui inquiètent des défenseurs de l'environnement et de petits exploitants ( AFP / NICOLAS TUCAT )
    Le Parlement européen en passe d'autoriser une nouvelle génération d'OGM
    information fournie par AFP 17.06.2026 04:26 

    Le Parlement européen s'apprête à autoriser mercredi des nouvelles techniques génomiques (NGT) dans l'agriculture, qui peuvent rendre des plantations plus résistantes à la sécheresse ou aux maladies mais qui inquiètent des défenseurs de l'environnement et de petits ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
78,72 -0,78%
SPACEX
201,8 +4,83%
CAC 40
8 447,27 +0,75%
Or
4 323,94 -0,17%
EUR/USD SPOT
1,16111 +0,01%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank