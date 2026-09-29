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GM et LG vont fabriquer des cellules de batterie pour véhicules électriques à moindre coût dans le Tennessee
information fournie par Reuters 29/09/2026 à 18:18

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

par Kalea Hall

General Motors GM.N et son partenaire spécialisé dans les batteries, LG Energy, vont moderniser leur usine du Tennessee afin de produire des cellules de batterie à moindre coût, ont annoncé mardi les deux entreprises.

L'usine de la coentreprise Ultium Cells sera modernisée à partir de la fin de cette année afin de fabriquer des cellules de batterie prismatiques au lithium-manganèse riche (LMR) destinées aux futurs véhicules électriques de GM. Les travaux devraient s'achever en 2028, bien que les entreprises n'aient pas précisé quand la production de ces cellules débutera.

* GM avait précédemment indiqué que son objectif était de lancer la production commerciale de cellules LMR destinées à ses futurs véhicules électriques dans une usine américaine en 2028.

* Les cellules LMR devraient offrir une densité énergétique supérieure de 33 % à celle des cellules au lithium-fer-phosphate (LFP), une autre chimie de batterie à moindre coût vers laquelle de nombreux constructeurs automobiles se sont tournés.

* L’extension de l’usine du Tennessee devrait permettre la création de 500 nouveaux emplois.

* L’usine du Tennessee fabrique actuellement des cellules de batterie LFP destinées aux systèmes de stockage d’énergie.

* Le responsable des batteries chez GM a déclaré que le constructeur automobile pourrait abandonner son projet de cellules LFP pour se concentrer à la place sur les batteries LMR.

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