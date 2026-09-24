GM et Ford devraient voir leurs parts de marché reculer aux États-Unis, selon les prévisions d'un analyste

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* GM et Ford devraient enregistrer la plus forte baisse de parts de marché parmi les 13 constructeurs automobiles

* Selon Cox, la part de marché des « trois grands de Détroit » devrait atteindre un niveau historiquement bas, autour de 36 %

* Hyundai et Kia devraient dépasser Ford en termes de ventes au troisième trimestre, une première

par Kalea Hall

General Motors GM.N et Ford Motor ont perdu davantage de parts de marché aux États-Unis que n’importe quel autre constructeur automobile depuis le début de l’année, les acheteurs privilégiant le rendement énergétique face à la flambée des prix de l’essence, selon les prévisions du secteur.

Les ventes de véhicules de Ford devraient reculer de 8,8 % sur les trois premiers trimestres de l’année, selon une prévision publiée jeudi par Cox Automotive. Cela ferait chuter la part de marché de Ford de près d’un point de pourcentage, à 12,5 %.

Le rythme des ventes de véhicules de GM aux États-Unis est également à la traîne par rapport à l’ensemble du secteur; Cox prévoit une baisse de 6,2 % depuis le début de l’année jusqu’au 30 septembre. Le cabinet estime que GM terminera le trimestre avec une part de marché de 16,7 %, contre 17,4 % un an plus tôt.

Il s’agirait des deux baisses de part de marché les plus marquées parmi les 13 constructeurs automobiles suivis par Cox, selon ses prévisions trimestrielles.

Stellantis, la société mère de Chrysler et l'autre des trois constructeurs automobiles traditionnels de Détroit, devrait gagner des parts de marché au cours du troisième trimestre. Toutefois, la part de marché globale des trois entreprises devrait atteindre un plus bas historique, à environ 36 %, a indiqué Cox.

Les analystes estiment que GM et Ford souffrent toutes deux d’un manque relatif de voitures et de SUV économes en carburant par rapport à leurs concurrents.

Un porte-parole de GM n'a pas souhaité faire de commentaire.

LES MARQUES AUTOMOBILES PROPOSANT DES MODÈLES HYBRIDES GAGNENT DU TERRAIN

Des concessionnaires GM ont indiqué que certains de leurs clients s’étaient tournés vers d’autres marques car GM ne propose pas de modèles hybrides .

Les ventes de Ford ont en partie reculé après l’arrêt de la production de son populaire SUV compact Escape, l’un de ses modèles les plus économes en carburant. Les ventes globales de Ford ont également été mises sous pression cette année par la baisse de la production de pick-ups, suite à un incendie chez un fournisseur d’aluminium qui a réduit la production.

Les constructeurs automobiles proposant plusieurs modèles hybrides – qui combinent un moteur à essence avec un moteur électrique et une batterie pour économiser du carburant – s'en sont mieux sortis cette année, dans un contexte de hausse des prix de l'essence liée à la guerre en Iran.

Les ventes combinées de Hyundai 005380.KS et Kia

000270.KS devraient dépasser celles de Ford au troisième trimestre, ce qui serait la première fois que ces constructeurs sud-coréens vendraient plus de voitures que Ford au cours d’un trimestre, selon Cox.

Dans un communiqué, Ford a déclaré que Hyundai et Kia étaient deux entreprises distinctes et que "même en les regroupant, Ford a vendu plus que les deux constructeurs coréens réunis depuis le début de l’année. En termes de chiffre d’affaires, l’écart entre Ford et Hyundai-Kia est bien plus important".

Toyota, leader du secteur en matière de ventes de véhicules hybrides, devrait afficher une hausse de ses ventes de 1,1 % sur les trois premiers trimestres. Les ventes de Honda devraient quant à elles progresser de 5,6 %, a indiqué Cox.

"Nous constatons que certaines de ces marques asiatiques se démarquent et prennent véritablement d’assaut le secteur", a déclaré Erin Keating, analyste exécutive chez Cox. "Et surtout, elles proposent des modèles hybrides."

Dans l’ensemble, les consommateurs américains résistent à de fortes pressions économiques. Les prévisionnistes de Cox ont revu à la hausse leurs prévisions de ventes de véhicules aux États-Unis, les portant à 16,1 millions pour l’année, contre une prévision antérieure de 15,8 millions.

"Malgré cette année marquée par la volatilité, le marché des véhicules neufs s’est en réalité montré étonnamment stable", a déclaré Mme Keating.