GM: enregistre 6 Mds$ de bénéfices en 2024, en forte baisse information fournie par Cercle Finance • 30/01/2025 à 10:11









(CercleFinance.com) - GM publie un chiffre d'affaires de 187,4Mds$ au titre de l'exercice 2024, un chiffre en hausse de 9,1% par rapport à l'exercice précédent.



Le constructeur enregistre un EBIT ajusté de 14,93 Mds$ en hausse de près de 21% (conforme à ses attentes dans une fourchette de 14 à 15 Mds$) mais voit son bénéfice net se replier de 40,7%, à 6 Mds$, alors qu'il ciblait une fourchette de 10,4 à 11,1 Mds$.



Le BPA ressort à 6,37$ (-13%) alors que GM ciblait une fourchette de 9,14 à 9,64$, mais à 10,6$ en données ajustées (+38%), légèrement supérieur à ses attentes (entre 10 et 10,5$).



Au cours du 4e trimestre 2024, GM a enregistré un CA de 47,7 Mds$ (+11%) et une perte nette de 2,96 Mds$ (vs un gain de 2,1 Mds$ un an plus tôt), laissant apparaître un BPA de -1,64$ (vs +1,59$ précédemment) et un BPA ajusté de 1,92$ (+54,8%).



Pour l'exercice 2025, le constructeur cible un bénéfice net compris entre 11,2 et 12,5 Mds$, un EBIT ajusté compris entre 13,7 et 15,7 Mds$ et un BPA ajusté de 11 à 12$.





Valeurs associées GENERAL MOTORS 49,77 USD NYSE -0,50%