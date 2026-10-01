GM conserve sa place de leader des ventes aux États-Unis, mais Toyota se rapproche

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(Refonte complète du texte avec les nouveaux chiffres de vente de GM, Stellantis et Honda)

par Nathan Gomes et Kalea Hall

General Motors GM.N est resté le premier constructeur automobile américain en termes de ventes au troisième trimestre malgré un recul de ses ventes, mais Toyota Motor 7203.T a continué à grignoter son avance, les prix élevés de l'essence ayant poussé les acheteurs vers les véhicules hybrides.

GM, Ford Motor et Stellantis — également appelés les "trois grands de Détroit" — pourraient voir leur part de marché cumulée reculer à environ 36% au cours du trimestre, selon le cabinet d’études Cox Automotive, tandis que les marques asiatiques, notamment Toyota et Honda, qui misent fortement sur les hybrides, devraient représenter plus de la moitié des ventes de véhicules neufs sur cette période.

Les hybrides sont devenus le choix privilégié des consommateurs alors que la guerre en Iran fait flamber les prix du pétrole et des carburants,le prixmoyen national del’essence ordinaire ayant atteint4,43 dollars le gallon en septembre, selon l’AAA, contre 3,20 dollars un an plus tôt.

Les analystes s’attendent à ce que Toyota Motor Corporation, avec des modèles tels que la très populaire Corolla hybride, soit celle qui profitera le plus de cette évolution.

Alors que les ventes globales de Toyota ont légèrement augmenté pour atteindre 633 223 unités au troisième trimestre, les ventes de la Corolla hybride ont bondi de près de 36% par rapport à l'année précédente, pour atteindre 13 003 unités.

Cox s’attend également à ce que Hyundai Motor Group dépasse pour la première fois Ford F.N en termes de ventes trimestrielles aux États-Unis, prévoyant pour Hyundai des ventes de 511 421 véhicules au troisième trimestre, contre 504 172 pour Ford. Ford devrait publier ses chiffres de ventes trimestriels vendredi.

LES PRESSIONS SUR L'ACCESSIBILITÉ FINANCIÈRE SE POURSUIVENT

Bien que les coûts d’emprunt aient baissé, cela n’a guère contribué à atténuer les pressions sur l’accessibilité financière, car la hausse des prix des véhicules neufs et la baisse des valeurs de reprise font grimper les mensualités, a indiqué le cabinet d’études JD Power. Le prix de transaction moyen d’un véhicule neuf a augmenté de 1,9% en août par rapport à l’année précédente, pour s’établir à 50 089 dollars, selon Cox.

Les modèles abordables de GM, notamment le crossover Trax, ont aidé le constructeur de Détroit à amortir l’impact, mais les ventes globales au cours du troisième trimestre ont reculé de 5,5%, à 670 974 unités.

Les ventes de véhicules électriques de l’entreprise ont également chuté de 62% par rapport à l’année précédente, alors que la demande avait été stimulée par les consommateurs anticipant l’expiration du crédit d’impôt fédéral de 7 500 dollars prévue en septembre 2025. Depuis, les ventes de véhicules électriques ont fortement chuté dans l’ensemble du secteur.

De son côté, Honda, dont les ventes trimestrielles ont bondi de 9% par rapport à l’année dernière, a continué à proposer des offres de leasing alors que d’autres constructeurs automobiles se sont détournés de cette stratégie.

La location longue durée "nous assure un flux régulier de clients qui reviennent sur le marché", a déclaré Lance Woelfer, vice-président des ventes automobiles du constructeur.

Les ventes de Stellantis STLAM.MI sont restées globalement stables au troisième trimestre, à 324 277 unités, par rapport à l’année précédente.

Cox estime les ventes totales aux États-Unis au troisième trimestre à environ 4,1 millions d'unités, soit une baisse d'environ 1% par rapport à l'année précédente.