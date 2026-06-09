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Gloo en hausse après la révision à la hausse de ses prévisions de chiffre d'affaires annuel
information fournie par Reuters 09/06/2026 à 00:02

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

8 juin - ** L'action de la plateforme technologique chrétienne Gloo Holdings GLOO.O a progressé de 4% pour atteindre 5,30 $ après la clôture

** La société relève ses prévisions de chiffre d'affaires pour l'exercice 2026 à 195 millions de dollars, contre une estimation précédente de 190 millions de dollars

** Elle annonce une hausse d'environ 238% de son chiffre d'affaires au premier trimestre, à 41,5 millions de dollars, contre des estimations des analystes de 36 millions de dollars

** La perte nette trimestrielle s'est réduite à 17,1 millions de dollars, contre 27 millions de dollars un an plus tôt

** Annonce l'acquisition des 20% restants de Midwestern Interactive, portant ainsi sa participation totale à 100%

** À la clôture d'hier, GLOO affichait une baisse d'environ 11% depuis le début de l'année

Valeurs associées

GLOO HLDG RG-A
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