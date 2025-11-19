Gloo, dirigé par Pat Gelsinger, lève 72,8 millions de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Gloo Holdings a déclaré avoir levé 72,8 millions de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis mercredi, préparant le terrain pour un début rare d'un fournisseur de logiciels pour l'écosystème confessionnel dans un marché dominé par les entreprises d'IA et de crypto-monnaie.