L'Allemagne expulse un diplomate russe dans une affaire d'espionnage

L’ambassade de Russie à Berlin, le 13 décembre 2025 ( AFP / John MACDOUGALL )

L'Allemagne a annoncé jeudi à la Russie l'expulsion d'un de ses diplomates en poste à Berlin qu'elle accuse d'espionnage, une "provocation ridicule" pour l'ambassade russe.

Le ministère allemand des Affaires étrangères a annoncé avoir convoqué l'ambassadeur russe, Sergueï Netchaïev, pour lui signifier l'expulsion d'un diplomate "qui a espionné pour le compte de la Russie".

Dans une réaction transmise à l'AFP, l'ambassade russe a dénoncé une "provocation ridicule, hâtivement concoctée, destinée à discréditer la mission diplomatique russe", ainsi qu'un "prétexte" pour "aggraver davantage les relations russo-allemandes".

L'ambassade russe a fait savoir à la diplomatie allemande "que les actions inamicales de Berlin ne resteraient pas sans réponse".

En déplacement à Addis-Abeba, en Ethiopie, le ministre allemand des Affaires étrangères Johann Wadephul a indiqué que l'homme concerné "a été déclaré persona non grata" en Allemagne avec "effet immédiat".

Selon l'hebdomadaire allemand Der Spiegel, ce membre d'un service secret russe travaillait officiellement en tant qu'attaché militaire à l'ambassade.

"Les activités de renseignement dans notre pays sont totalement inacceptables, en particulier sous le couvert de la diplomatie", a aussi dit M. Wadephul.

- Forum germano-russe -

Cet attaché militaire aurait été l'officier traitant d'Ilona W., une ressortissante germano-ukrainienne arrêtée mercredi à Berlin et placée jeudi en détention provisoire.

Figure d'une association de promotion de la coopération internationale, notamment vis-à-vis de la Russie ou l'Ukraine, Ilona W. était connue dans des milieux politiques et des affaires, selon une source l'ayant connue dans ce cadre et que l'AFP a pu interroger.

Cette source juge cependant l'influence de la suspecte comme assez réduite, même si elle était introduite dans les milieux issus du Petersburger Dialog, un forum de discussions germano-russe fondé en 2001.

Cet espace de dialogue a perdu en importance avant de disparaître sur fond de répression de la société civile en Russie, de pandémie de Covid puis d'invasion russe de l'Ukraine.

Le parquet fédéral allemand accuse Ilona W. d'avoir renseigné l'ambassade russe sur l'aide militaire à l'Ukraine et l'industrie de défense allemande.

Cette femme aurait obtenu des informations auprès d'anciens responsables de l'armée allemande, un ex-officier d'état-major récemment parti à la retraite et un ancien haut fonctionnaire ayant quitté l'armée il y a 15 ans, a expliqué mercredi le ministère de la Défense.

Les deux hommes, restés en liberté, font encore l'objet d'une enquête pour établir s'ils renseignaient "sciemment" la Russie.

Dans sa réaction transmise à l'AFP, l'ambassade russe a dénoncé "l’absurdité des allégations" allemandes, "puisque toutes les informations mentionnées sont publiques", évoquant des listes de livraisons d'armes publiées par le passé.

- Contexte de réarmement -

Ce dossier s'ajoute à la longue liste des opérations de renseignement, de désinformation et de sabotage que les autorités allemandes attribuent à Moscou, dans le cadre de sa "guerre hybride" présumée contre les Etats européens aidant l'Ukraine à résister depuis bientôt quatre ans à l'armée russe.

Un Russe et un Allemand soupçonnés d'avoir organisé notamment le transfert de fonds et de marchandises vers les zones séparatistes prorusses de l'est de l'Ukraine ont aussi été arrêtés mercredi et placés en détention provisoire jeudi, a annoncé le parquet fédéral.

L'ambassade russe a également réagi à cette nouvelle affaire, dénonçant "une criminalisation de tout contact, y compris de nature humanitaire, avec les habitants et les organisations du Donbass", l'est ukrainien occupé et annexé par la Russie.

Le gouvernement de Friedrich Merz, arrivé aux commandes au printemps 2025, a fait de la reconstruction de l'armée allemande et de ses infrastructures une priorité, notamment pour faire face à la menace russe.

Le Kremlin nie menacer la sécurité des Européens et assure au contraire que ce sont eux qui veulent détruire la Russie.