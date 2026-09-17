GlobalFoundries et Marvell renforcent leur partenariat dans les centres de données d'IA

GlobalFoundries et Marvell Technology ont élargi leur partenariat afin d'augmenter les capacités de production de semi-conducteurs destinés aux connexions optiques à haut débit des centres de données. L'accord pluriannuel porte sur la technologie silicium-germanium (SiGe) de GlobalFoundries, dont la production sera renforcée dans son usine de Burlington, dans le Vermont.

La forte croissance des infrastructures d'intelligence artificielle entraîne une hausse des volumes de données et nécessite des réseaux optiques toujours plus rapides et économes en énergie. Marvell entend ainsi sécuriser son accès à la technologie SiGe et aux capacités industrielles nécessaires pour accompagner la demande attendue dans les centres de données d'IA.

Les capacités supplémentaires serviront notamment à produire les composants destinés aux émetteurs-récepteurs optiques enfichables et aux technologies optiques intégrées à proximité ou directement dans les boîtiers des processeurs. L'annonce a été bien accueillie en Bourse, GlobalFoundries gagnant près de 5% à l'ouverture de Wall Street, tandis que Marvell progresse de 5%.