GlobalFoundries et Marvell étendent leur accord sur la capacité de production de puces destinées à la connectivité des centres de données d'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour concernant l'évolution du cours de l'action au paragraphe 2)

GlobalFoundries GFS.O et Marvell Technology MRVL.O ont élargi leur accord afin d'augmenter la capacité de production d'un type de semi-conducteur utilisé dans les connexions optiques à haut débit des centres de données.

Jeudi matin, l'action GlobalFoundries a progressé d'environ 4 %, tandis que celle de Marvell a gagné 6,3 %.

Voici quelques détails:

* Cet accord pluriannuel permettra d’augmenter la capacité de production de la technologie silicium-germanium (SiGe) de GlobalFoundries, qui permet de fabriquer des dispositifs semi-conducteurs plus rapides et plus économes en énergie, sur son site de Burlington, dans le Vermont.

* La croissance rapide des centres de données dédiés à l’IA stimule la demande en technologie SiGe utilisée dans les réseaux optiques, car l’augmentation des volumes de données nécessite des connexions optiques plus rapides.

* “Le renforcement de notre collaboration avec GF nous permettra de disposer de la technologie SiGe et des capacités de production nécessaires pour répondre à la forte croissance que nous anticipons”, a déclaré Robb Johnson, vice-président chargé de la technologie de fonderie chez Marvell.

* Les deux entreprises ont indiqué que cette augmentation de la capacité de production aiderait Marvell à répondre à la demande en produits de réseaux optiques avancés, tels que les émetteurs-récepteurs optiques enfichables, les composants optiques proches du boîtier (NPO) et les composants optiques co-emballés (CPO).