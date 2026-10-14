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GlobalFoundries en hausse grâce à un investissement japonais de 21 milliards de dollars pour des usines de puces
information fournie par Reuters 14/10/2026 à 14:46

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

14 octobre - ** Les actions du fabricant de puces GlobalFoundries GFS.O progressent de 5,1 % à 49,50 dollars en pré-ouverture

** Le Japon va investir jusqu’à 21 milliards de dollars dans deux usines de puces électroniques situées à New York, qui seront détenues conjointement par le gouvernement américain et des intérêts japonais et exploitées par GFS

** Les États-Unis prendront une participation, mais le Japon fournira la totalité des capitaux d’investissement

** Dans le cadre d’un accord distinct, le gouvernement américain prendra une participation de 4 % dans GlobalFoundries, portant ainsi sa participation totale dans le fabricant de puces à environ 7 %

** À la clôture d'hier, le titre avait progressé de 33,7 % depuis le début de l'année

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