Global Water Resources Inc devrait afficher un bénéfice de 6 cents par action

* Global Water Resources Inc GWRS.OQ GWRS.O devrait afficher une hausse de son chiffre d'affaires trimestriel lors de la publication de ses résultats le 13 août pour la période se terminant le 30 juin 2025

* La société basée à Phoenix Arizona devrait déclarer une augmentation de 4,4% de ses revenus à 14,1 millions de dollars contre 13,51 millions de dollars il y a un an, selon l'estimation moyenne de 2 analystes, basée sur les données de LSEG.

* l'estimation moyenne des analystes de LSEG pour Global Water Resources Inc est de 6 cents par action.

* La note moyenne actuelle des analystes sur les actions est "achat fort" et la répartition des recommandations est de 2 "achat fort" ou "achat", aucun "maintien" et aucun "vente" ou "vente forte"

* L'estimation moyenne des bénéfices par les analystes est restée inchangée au cours des trois derniers mois.

* L'objectif de cours médian à 12 mois de Wall Street pour Global Water Resources Inc est de 15,50 $, soit environ 36,6 % au-dessus de son dernier cours de clôture de 9,83 $

