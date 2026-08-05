Global Payments revoit à la baisse ses prévisions annuelles alors que le conflit au Moyen-Orient pèse sur les dépenses liées aux voyages

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société de technologies de paiement Global Payments GPN.N a revu à la baisse mercredi ses prévisions de chiffre d'affaires net et de bénéfice annuels, dans un contexte d'incertitude économique lié à la guerre au Moyen-Orient.

L'action de la société, qui a progressé de 14 % depuis le début de l'année, a reculé d'environ 2,7 % lors des échanges avant l'ouverture de la Bourse à la suite de la publication de ces résultats.

Voici quelques détails supplémentaires:

* Les prestataires de services de paiement tels que Global Payments subissent la pression, le conflit au Moyen-Orient perturbant les voyages à l'échelle mondiale, ce qui réduit les dépenses liées aux voyages et les transactions transfrontalières.

* Le niveau des dépenses de consommation a une incidence directe sur les résultats des entreprises spécialisées dans les technologies de paiement.

* La société fournit des technologies, des logiciels et d’autres services permettant à ses clients d’accepter les paiements par carte, par chèque et par voie numérique.

* La société table désormais sur une croissance normalisée de son chiffre d’affaires net ajusté à taux de change constant d’environ 4 % à 5 % et sur un bénéfice par action ajusté compris entre 13,60 (XX,XX euros) et 13,80 (XX,XX euros) dollars pour l’ensemble de l’exercice 2026.

* Elle prévoyait auparavant une croissance du chiffre d’affaires net ajusté d’environ 5 % et un bénéfice ajusté compris entre 13,80 (XX,XX euros) et 14 (XX,XX euros) dollars par action.

* Le bénéfice net trimestriel attribuable à la société a toutefois atteint 934,31 millions (XX,XX millions d'euros) de dollars, soit 3,46 (XX,XX euros) dollars par action, sur une base ajustée, au cours du trimestre clos le 30 juin, contre 754,19 millions (XX,XX millions d'euros) de dollars, soit 3,10 (XX,XX euros) dollars par action, un an plus tôt.