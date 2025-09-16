 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Global Payments chute après l'ouverture d'une enquête par l'autorité de la concurrence britannique sur l'acquisition de Worldpay
information fournie par Reuters 16/09/2025 à 16:47

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

16 septembre - ** Les actions de Global Payments GPN.N ont baissé de 1,4 % à 83,02 $ ** L'autorité britannique de la concurrence et des marchés (CMA) lance une enquête sur l'acquisition de Worldpay par Global Payments pour un montant de 24,25 milliards de dollars

** Dix des 30 sociétés de courtage évaluent l'action à "acheter" ou plus, 18 à "conserver" et deux à "vendre"; leur prévision médiane est de 95 $ - données LSEG

** En incluant les mouvements de la séance, l'action a baissé de ~26% depuis le début de l'année

