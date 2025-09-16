Global Payments chute après l'ouverture d'une enquête par l'autorité de la concurrence britannique sur l'acquisition de Worldpay

16 septembre - ** Les actions de Global Payments GPN.N ont baissé de 1,4 % à 83,02 $ ** L'autorité britannique de la concurrence et des marchés (CMA) lance une enquête sur l'acquisition de Worldpay par Global Payments pour un montant de 24,25 milliards de dollars

** Dix des 30 sociétés de courtage évaluent l'action à "acheter" ou plus, 18 à "conserver" et deux à "vendre"; leur prévision médiane est de 95 $ - données LSEG

** En incluant les mouvements de la séance, l'action a baissé de ~26% depuis le début de l'année