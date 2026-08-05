Global Payments abaisse ses objectifs annuels en raison du Moyen-Orient

En marge de la publication de ses résultats trimestriels, Global Payments fait part d'un abaissement de ses objectifs pour 2026, "compte tenu du conflit en cours au Moyen-Orient et de son impact sur son portefeuille de voyages".

Ainsi, le groupe ne table plus que sur un BPA ajusté entre 13,60 USD et 13,80 USD, contre une précédente prévision de 13,80 USD à 14 USD. En données normalisées, c'est-à-dire à périmètre constant, il anticipe désormais une croissance de 4% à 5% de ses revenus ajustés hors effets de change, contre une prévision précédente d'environ 5%.

Le groupe basé à Atlanta maintient cependant ses prévisions d'une expansion de la marge opérationnelle ajustée d'environ 150 points de base et d'une redistribution de plus de 2 MdsUSD à ses actionnaires cette année.

Au titre de son 2e trimestre 2026, Global Payments dévoile un BPA ajusté en augmentation de 12% sur un an, à 3,46 USD, globalement conforme à l'estimation moyenne des analystes, ainsi qu'une marge opérationnelle ajustée de 42%, en amélioration de 70 points de base, sur une base normalisée.

Le groupe de solutions et de services de paiement a réalisé des revenus ajustés en progression d'environ 34%, à 3,16 MdsUSD, dont une croissance de 4% sur une base normalisée, conformément à ses prévisions annuelles.