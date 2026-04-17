Global Medical Response dépose une demande d'introduction en bourse aux États-Unis

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information fournie par Le Particulier•18.04.2026•08:00•
François, entrepreneur dans le numérique, vient de vendre sa société. Il souhaite faire fructifier son capital, tout en donnant du sens à ses placements. Il opte pour les secteurs de la transition énergétique, de la santé et de l’intelligence artificielle. Il s’intéresse ...
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L'Iran a rouvert temporairement le détroit d'Ormuz à la circulation commerciale vendredi, après la trêve conclue entre Israël et le Liban, ce qui a ravivé les espoirs concernant les négociations de paix entre Téhéran et Washington. Le président américain Donald ...
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information fournie par Libertify•18.04.2026•05:00•
Au programme ce matin : Alstom, BNP Paribas, Ipsos, Netflix, Valeo. Chaque matin à 7 heures, retrouvez le top 5 vidéo des valeurs sélectionnées par Libertify grâce à l'intelligence artificielle. Un point synthétique en images sur les titres qui font l'actualité ...
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