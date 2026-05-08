GLOBAL LNG-Le prix du GNL en Asie recule en raison des espoirs suscités par l'accord entre les États-Unis et l'Iran et de la faiblesse de la demande en Asie du Nord-Est

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Emily Chow

Le prix au comptant du gaz naturel liquéfié (GNL) en Asie a reculé, après deux semaines de hausse, en raison des perspectives d'un accord de paix entre les États-Unis et l'Iran et d'une demande modérée en Asie du Nord-Est.

Le prix moyen du GNL pour une livraison en juin en Asie du Nord-Est LNG-AS a été estimé à 16,90 dollars par million d'unités thermiques britanniques (mmBtu), ont indiqué des sources du secteur, en baisse par rapport aux 17,80 dollars/mmBtu de la semaine dernière.

En début de semaine, le président américain Donald Trump a prédit une fin rapide de la guerre avec l'Iran, tandis que Téhéran examinait la proposition de paix de Washington qui, selon certaines sources, mettrait officiellement fin au conflit . Cela permettrait la réouverture complète du détroit d'Ormuz, mais repousserait les questions plus importantes concernant le programme nucléaire iranien.

“Les prix au comptant actuels ont commencé à baisser en raison de l'optimisme suscité par un accord de paix entre l'Iran et les États-Unis, associé à une activité d'achat modérée en Asie du Nord en raison des vacances de la Golden Week”, a déclaré Evan Tan, analyste chez ICIS.

Si la demande immédiate en mai et juin ne devrait pas être particulièrement soutenue, les températures supérieures à la normale prévues pour les mois d’été à venir devraient inciter la Corée du Sud et Taïwan à revenir sur le marché au comptant pour remplacer leur exposition au Qatar, a ajouté Tan.

“Les acheteurs plus fortunés d'Asie du Nord vont également évincer la demande sud-asiatique, plus sensible aux prix.”

En Asie du Sud et du Sud-Est, l’activité d’appel d’offres au comptant reste forte, le Pakistan, l’Inde, le Bangladesh et la Thaïlande continuant à rechercher des livraisons immédiates, a déclaré Martin Senior, responsable de la tarification du GNL chez Argus.

La demande au comptant en Europe provient d’acheteurs qui ont des obligations de livraison à combler et cherchent à renflouer leurs positions, plutôt que de simples détenteurs de capacités de regazéification cherchant à importer et à tirer profit des écarts de prix, a-t-il ajouté.

S&P Global Energy a évalué son indice de référence quotidien “Northwest Europe LNG Marker” (NWM) pour les cargaisons livrées en juin sur une base “ex-ship” (DES) à 14,932 $/mmBtu le 7 mai, soit une décote de 0,105 $/mmBtu par rapport au prix au hub TTF.

Argus l'a évalué à 14,77 $/mmBtu, tandis que Spark Commodities a évalué le prix de mai à 14,725 $/mmBtu.

“Si l'on examine les prix actuels du GNL, les prix asiatiques sont supérieurs aux prix européens. Cela suggère que toutes les cargaisons non contractées sont destinées à l'Asie”, a déclaré Hans Van Cleef, responsable de la recherche énergétique chez EqoLibrium, ajoutant qu'il y a encore peu d'incitations tarifaires pour que les acteurs commerciaux commencent à reconstituer les stocks européens.

“Cela augmente le risque que les stocks européens soient reconstitués trop tard et en quantités insuffisantes.”

Les fonds d’investissement ont accéléré leurs achats de positions longues sur le TTF la semaine dernière, alors que les espoirs d’apaisement s’effondraient face à la reprise des hostilités dans le détroit d’Ormuz, a déclaré Seb Kennedy, analyste indépendant chez Energy Flux News.

“Les fonds ont renforcé leurs positions longues au cours de la dernière semaine d’avril plus qu’à aucun autre moment depuis fin mars, même si une grande partie de ces positions a probablement été dénouée dans les jours qui ont suivi, à la suite de la fuite d’informations concernant le mémorandum de paix entre les États-Unis et l’Iran”, a-t-il ajouté.

En ce qui concerne le fret de GNL, les taux sur l'Atlantique ont reculé à 96.500 dollars par jour, tandis que ceux sur le Pacifique ont baissé à 67.000 dollars par jour, a déclaré Qasim Afghan, analyste chez Spark Commodities.

L'arbitrage américain sur le mois le plus proche vers l'Asie du Nord-Est via le cap de Bonne-Espérance et le canal de Panama pointe tous deux vers l'Asie, a-t-il ajouté.