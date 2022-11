Global Bioenergies livre un lot de carburant d’aviation durable pour des tests commandés par le Ministère des Armées

Evry, le 16 novembre 2022 : Global Bioenergies annonce avoir livré un lot de 200 litres de carburant d’aviation durable pour des tests commandés dans le cadre du projet GENOPTAIRE financé par la Direction générale de l’armement (DGA).

Le projet GENOPTAIRE, qui s’inscrit dans le cadre de la stratégie énergétique de défense du Ministère des Armées, vise à faire progresser l’état de l’art dans la conception et l’exploitation de plateformes militaires utilisant le déploiement de l’électromobilité et le recours aux carburants alternatifs.

Aujourd’hui, afin de simplifier la logistique au sein des armées, le carburant d’aviation est utilisé aussi bien pour les aéronefs que pour les véhicules terrestres. Un des objectifs du projet GENOPTAIRE est l’identification et l’évaluation de l’impact de composants biosourcés en mélange avec des carburants aériens conventionnels sur le fonctionnement des moteurs des véhicules terrestres de l’armée française.