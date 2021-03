Evry, le 02 mars 2021 - Global Bioenergies (ALGBE) annonce avoir déménagé une partie de ses fonctions support dans des locaux situés dans le quartier du Châtelet à Paris. Ces bureaux sont également destinés à accueillir les nouvelles équipes commerciales, marketing, et communication du groupe, en préparation du lancement de la gamme de produits cosmétiques prévue cette année.

Pour Samuel Dubruque, directeur administratif et financier de Global Bioenergies « nous sommes résolument engagés depuis quelques mois dans une démarche d'accès au marché, convaincus de la valeur que nous avons à apporter à court terme au domaine de la cosmétique. Disposer de locaux situés au cœur de Paris facilite le recrutement des talents qui vont nous accompagner dans notre essor industriel et commercial. »