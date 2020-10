Global Bioenergies fait le point sur ses développements dans le domaine des biocarburants aéronautiques

Evry, le 07 octobre 2020

Dans le projet de loi de finances 2021 présenté au Conseil des Ministres le 28 Septembre dernier, le gouvernement fixe un taux cible de 1% pour l'incorporation de biocarburants dans les carburants aéronautiques (aussi appelés carburéacteurs) et met en place un dispositif fiscal pour atteindre cet objectif cible. Ce dispositif est réservé aux biocarburants durables, notamment ceux fabriqués à partir de matières premières avancées ou de résidus sucriers.

Il s'agit en effet d'étendre à l'aérien le dispositif fiscal déjà en vigueur pour les carburants routiers, lequel a permis de faire croître la part des biocarburants jusqu'à environ 8%, et de réduire la quantité de CO2 émise par le transport terrestre en France.

Global Bioenergies est coordinateur de deux projets collaboratifs visant en particulier à démontrer la production de biocarburant aéronautique à partir de différentes matières premières :

- le projet ISOPROD, cofinancé par l'Etat Français au travers du « Programme Investissements d'Avenir », repose sur l'utilisation de sucres non extractibles (résidus betteraviers) ;

- le projet REWOFUEL repose sur l'utilisation de sucres de bois. Ce projet a reçu des fonds d'Horizon 2020, le programme de recherche et d'innovation de l'Union Européenne*.