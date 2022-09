Evry, le 15 septembre 2022 - Global Bioenergies fait le point sur sa situation et ses perspectives dans une représentation en quatre horizons, chacun correspondant à un volume et un coût de production d’une part, et à un ou plusieurs marchés cible d’autre part.

Le premier horizon a consisté en la conversion de ressources renouvelables en isobutène et dérivés, à l’échelle de quelques tonnes par an. La production a été réalisée en utilisant le démonstrateur industriel installé à Leuna, en Allemagne, aujourd’hui démantelé. Ces volumes ont permis de réaliser de nombreux tests de validation du procédé, mais le coût de production était trop élevé pour permettre la commercialisation telle quelle, de l’isobutène ou de ses dérivés. Toutefois, une approche de commercialisation a été identifiée : l’isododécane, dérivé obtenu par la combinaison de trois molécules d’isobutène, constitue la base de formulation de tout le maquillage longue tenue des yeux et des lèvres. Il en est systématiquement le premier ingrédient en proportion, et n’est pas substituable, à ce jour, par d’autres composés. La Société est descendue dans la chaîne de valeur jusqu’au client final, et a produit la première gamme de maquillage combinant longue tenue et naturalité supérieure à 90%. C’est ainsi que la marque LAST® a vu le jour.