Global Bioenergies: délai accordé aux éventuels repreneurs

(CercleFinance.com) - Le délai de remise des offres pour les candidats à la reprise de Global Bioenergies a été repoussé au 18 juillet prochain afin de leur donner davantage de temps pour mener leurs études et permettre de nouvelles candidatures, ont annoncé les administrateurs judiciaires.



En date d'hier, plusieurs repreneurs potentiels avaient manifesté leur intérêt, puisque deux offres et trois lettres d'intention ont été adressées à l'administrateur judiciaire.



Le dispositif retenu dans le cadre de la procédure, dit 'pré-pack cession', prévoit uniquement la cession des actifs, ce qui signifie que la cotation des actions ne reprendra pas.



En conséquence, la 'greentech' entrera en phase de liquidation à l'issue de l'opération de cession des actifs, et la valeur de ses actions deviendra alors nulle.



L'audience d'examen où les potentielles offres définitives seraient présentées au Tribunal de Commerce d'Evry pourrait avoir lieu en septembre ou en octobre.





