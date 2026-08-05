Glencore signe son retour aux bénéfices au 1er semestre

(Zonebourse.com) - Glencore ( 3,23% à 572,90 pence) enregistre ce mercredi l'une des plus fortes hausses du FTSE 100 à la Bourse de Londres. L'entreprise anglo-suisse de négoce, courtage et d'extraction de matières premières a publié une performance opérationnelle et financière très solide au 1er semestre 2026, surpassant les attentes du marché malgré les fortes tensions géopolitiques au Moyen-Orient.

Un net redressement financier

L'entreprise a largement renoué avec les bénéfices sur les six premiers mois de l'année. Le résultat attribué aux actionnaires s'est établi à 4,4 milliards de dollars contre une perte de 655 MUSD un an plus tôt. Cette nette amélioration intègre notamment des plus-values de cession d'actifs (actions Century Aluminium) et la comptabilisation d'actifs d'impôts différés. Par action, le bénéfice ressort à 0,37 USD contre une perte de 0,05 USD au 1er semestre 2025.

L'Ebitda ajusté a bondi de 86% sur un an à 10,11 MdsUSD, dépassant de 3% le consensus des analystes. La capacité d'autofinancement (FFO) s'est quant à elle envolée de 158% à 8,1 MdsUSD.

La performance du semestre a été portée par les deux piliers du groupe :

- le segment Industriel (Mines) enregistre un Ebitda ajusté de 6,5 MdsUSD, en hausse de 72% par rapport à la période précédente. Il a été soutenu par l'envolée du cours des matières premières (or 52%, cobalt 100%, cuivre 39%, pétrole Brent 24%). Les marges d'EBITDA de la branche minière restent solides : 52% sur le cuivre et 38% sur le charbon sidérurgique. Ces gains ont été toutefois freinés par la faiblesse du dollar américain et le surcoût de certains consommables (diesel, soufre et acide sulfurique).

- division Commercialisation (Marketing) : L'EBIT ajusté a bondi de 142% à 3,3 MdsUSD, frôlant un niveau record pour un 1er semestre.

L'escalade du conflit au Moyen-Orient a profondément réorganisé les flux énergétiques mondiaux, entraînant une forte volatilité sur le pétrole, le GNL et le fret. "Cet environnement continue de souligner la valeur des capacités du Groupe en matière de commercialisation, de logistique et de gestion des risques nous permettant d'approvisionner, de transporter et de livrer efficacement des produits énergétiques et métalliques essentiels à nos clients à travers le monde", a salué la direction de Glencore.

Quant au chiffre d'affaires, il a grimpé de 49% pour s'élever à 174,43 MdsUSD.

Désendettement et 1,5 milliard de dollars de retours aux actionnaires

Sur le plan du bilan, la dette nette a été réduite d'un 1 MdUSD pour revenir à 10,2 MdsUSD (ratio Dette nette / EBITDA ajusté abaissé à 0,56x), se rapprochant du plafond normatif de 10 MdsUSD fixé par le groupe.

Fort de cette génération de trésorerie, Glencore a annoncé l'octroi de 1,5 MdUSD de rémunérations complémentaires pour ses actionnaires :

- une distribution exceptionnelle en trésorerie d'environ 0,085 USD par action (environ 1,0 MdUSD)

- et un rachat d'actions de 500 MUSD,

Ces montants portent le total des rémunérations pour l'ensemble de l'exercice 2026 à environ 3,5 MdsUSD. Pour le 2e semestre, la direction anticipe le maintien d'une dynamique favorable et vise un EBITDA ajusté illustratif de près de 19,7 MdsUSD sur l'année 2026.

Cotation en Australie

En marge de ces résultats, Glencore a annoncé son intention de solliciter une cotation secondaire sur l'ASX (Australian Securities Exchange : Bourse d'Australie), d'ici octobre 2026 via des CDI (CHESS Depositary Interest : instrument financier utilisé sur la l'ASX. Il permet aux investisseurs et aux fonds de pension australiens d'acheter et de vendre facilement des titres Glencore en dollars australiens - AUD - sur leur marché local, sans avoir à gérer des transactions transfrontalières ou des devises étrangères complexes).

"L'Australie abrite l'un des pools de capital d'investissement à long terme les plus importants et à la croissance la plus rapide au monde, avec 4 400 MdsAUD d'actifs de retraite qui devraient atteindre environ 12 400 MdsAUD d'ici 2045. Une cotation australienne permettra d'élargir notre base d'actionnaires, d'améliorer la liquidité et de renforcer notre profil dans l'une de nos principales juridictions opérationnelles, tout en offrant aux investisseurs locaux un accès diversifié au marché du cuivre", a expliqué Gary Nagle, directeur général de Glencore, sur la portée stratégique de cette décision.

Pour Jefferies, cette cotation pourrait également permettre à Glencore de mener plus facilement d'importantes opérations de fusions-acquisitions (M&A) avec des sociétés cotées en Australie.

Sur le plan opérationnel, le producteur et distributeur de métaux a d'ailleurs confirmé sa trajectoire dans le cuivre, visant 1 million de tonnes par an d'ici fin 2028 (notamment grâce au redémarrage anticipé du projet Alumbrera (mine de cuivre et d'or située en Argentine) au 2e semestre 2027) et 1,6 million de tonnes à l'horizon 2035.

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com - All rights reserved.