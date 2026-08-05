Ce qu'il faut savoir sur l'éclipse solaire en France

Des lunettes d'observation d'éclipse, certifiées conformes à la norme de sécurité internationale ISO 12312-2:2015, à Palma de Mallorca, en Espagne, le 25 juin 2026 ( AFP / Jaime REINA )

En France, l'éclipse solaire du 12 août ne sera pas totale comme en Espagne, mais néanmoins observable, en fin d'après-midi, avec des lunettes dédiées. Voici ce que vous devez savoir afin de vous préparer au rendez-vous entre le Soleil et la Lune.

Comment observer l'éclipse?

C'est le point essentiel à ne pas négliger au prétexte que l'éclipse ne sera que partielle en France: il faudra impérativement porter des lunettes conformes à la norme ISO 12312-2:2015, les seules qui puissent protéger les rétines des ultra-violets.

"Il faut des lunettes spécifiques afin de protéger nos rétines des UV", explique Alain Cirou, directeur général de l'association française d'astronomie (AFA). "Ce n'est pas l'éclipse qui est dangereuse, c'est le fait de regarder directement le Soleil sans protection. On peut se faire un trou noir dans la rétine sans s'en rendre compte et c'est irréversible", explique-t-il.

Une paire de lunettes d'observation d'éclipse, certifiées conformes à la norme de sécurité internationale ISO 12312-2:2015, dans un magasin à Burgos, en Espagne, le 2 juillet 2026 ( AFP / CESAR MANSO )

Les rétines ne possèdent en effet pas de récepteurs de douleur, et les troubles visuels peuvent apparaître plus tard.

Par ailleurs, sans lunettes spéciales, aucune chance de pouvoir observer le phénomène puisqu'il faudra impérativement fixer notre étoile pour voir la Lune lui passer devant progressivement.

Où aller?

Le phénomène sera perceptible partout en France en fin d'après-midi, ressemblant à un premier crépuscule (avant le vrai crépuscule), plus ou moins prononcé selon qu'on est au sud ou au nord du pays, selon Alain Cirou.

Le taux d'obscuration ne sera pas le même partout sur le territoire. Quand, à Dunkerque, il restera environ 10% d'ensoleillement au plus fort de l'éclipse (vers 18H15), le taux d'obscuration sera de 99,6% à Saint-Jean-de-Luz (un peu avant 18H30). Il faudra toutefois compter avec les éventuels nuages, qui peuvent gâcher le moment.

Le site éclipSEOP (https://eclipseop.obspm.fr) de l'Observatoire de Paris permet d'avoir une idée assez précise de l'événement. Vous pouvez y vérifier en amont ce qui se passera depuis n'importe quel point du globe, et donc en France. Vous pouvez aussi directement vous géolocaliser afin d'obtenir les infos essentielles: l'heure de début et de fin du phénomène, l'horaire de son maximum, et le pourcentage d'obscuration.

Eclipse solaire totale du 12 août 2026 ( AFP / Sherine ELSAYARY )

Cette éclipse se déroulant en fin de journée, cela signifie qu'elle sera visible dans une ligne d'horizon basse, assez proche du sol. Se positionner en hauteur n'est pas forcément la solution, il faut surtout une vue dégagée, comme sur les plages de l'Atlantique.

Vous pouvez vous rapprocher des clubs ou des associations partenaires de l'AFA, notamment parce qu'ils animent des centaines de sites d'observation sur l'ensemble du territoire, et vous permettront de comprendre en direct ce qui se passe.

A quoi s'attendre?

Entre le moment où la Lune commencera à empiéter sur le Soleil et celui où elle le quittera, l'ensemble du phénomène durera environ 1 heure et 45 minutes, à quelques minutes près selon votre positionnement.

"On ne s'habitue pas à ce genre d'événement. La nuit noire qui tombe, les oiseaux qui arrêtent de piailler, le calme, le silence, c'est vraiment ce qu'on trouve", déclare Philippe Stée, président de l'observatoire de Paris PSL. Même s'il se réfère surtout à une éclipse totale, uniquement visible dans une partie de l'Espagne, le phénomène sera néanmoins intéressant en France. Outre la variation de luminosité, on peut s'attendre à une légère baisse de température, et une brise, en conséquence, qui pourrait se lever.

Olivier Las Vergnas, président de l'Association française d'astrophysique, rappelle que "l'éclipse se déroule au coucher du soleil, ce qui lui donnera un caractère extraordinairement crépusculaire".