Glaukos progresse grâce à l'approbation par la FDA d'un traitement ophtalmologique pour une maladie rare de la cornée

20 octobre - ** Les actions de l'entreprise de technologie médicale Glaukos GKOS.N augmentent de 3 % à 89,48 $ avant le marché
** La société obtient l'approbation de la FDA américaine pour Epioxa, un traitement oculaire topique pour le kératocône; le médicament sera lancé au premier trimestre 2026
** Le kératocône est une maladie oculaire rare qui amincit et affaiblit la cornée
** Epioxa est la première thérapie approuvée par la FDA qui évite l'ablation douloureuse de la couche externe de la cornée - GKOS
** GKOS déclare que l'approbation est étayée par deux essais de phase avancée impliquant plus de 400 patients; les principaux objectifs ont été atteints avec une bonne sécurité
** Le kératocône touche principalement les personnes de moins de 30 ans et peut conduire à la cécité s'il n'est pas traité, selon la société
** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a baissé de 42% depuis le début de l'année
