Glass Lewis recommande de voter contre le président de BP en raison du blocage de la résolution sur le climat

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* Glass Lewis et ISS recommandent de voter contre les souhaits du conseil d'administration de BP

* Les recommandations des grandes sociétés de procuration à l'encontre du conseil d'administration sont rares

* La nouvelle directrice générale de BP, Meg O'Neill, a pris ses fonctions la semaine dernière

(Réécriture, ajout de détails sur les votes de LGIM, d'autres recommandations de Glass Lewis et d'ISS, y compris sur la résolution de l'ACCR) par Shadia Nasralla et Stephanie Kelly

La société Glass Lewis a recommandé aux actionnaires de BP BP.L de voter contre le président Albert Manifold en raison de la décision de la société de bloquer une résolution relative au climat lors de son assemblée générale annuelle, selon une note consultée par Reuters.

Les sociétés de conseil aux actionnaires recommandent rarement aux investisseurs de voter contre les souhaits d'un président ou d'un conseil d'administration.

Glass Lewis a déclaré qu'Albert Manifold, qui est devenu président de BP en octobre, était en fin de compte responsable de la décision de BP d'exclure de son assemblée générale annuelle du 23 avril une résolution déposée par le groupe d'activistes climatiques Follow This. Cette résolution demandait à BP de divulguer les résultats de sa stratégie dans des scénarios de baisse de la demande de pétrole et de gaz.

"Cette décision soulève de nouvelles questions sur la transparence, la communication avec les actionnaires et la prise en compte de leurs préoccupations", a déclaré Glass Lewis, dont les recommandations pourraient influencer le vote des actionnaires.

Elle a ajouté que les actionnaires s'attendaient probablement à une explication plus détaillée, compte tenu notamment des ramifications juridiques potentielles associées à l'omission de la résolution.

Legal & General Investment Management, qui détient environ 0,85 % des actions de BP et figure parmi ses huit premiers actionnaires selon les données du LSEG, prévoit également de voter contre Manifold, comme il l'a déclaré mardi. Elle a fait part de plusieurs préoccupations, notamment la décision de BP de bloquer la résolution "Follow This".

Le site web de BP a cité Manifold déclarant que le conseil d'administration de BP considérait la proposition "Follow This" comme invalide et qu'elle serait inefficace si elle était adoptée à l'assemblée générale.

La major pétrolière s'est recentrée sur le pétrole et le gaz après son expansion dans les énergies renouvelables, un changement que la nouvelle directrice générale de l'entreprise, Meg O'Neill , a déclaré qu'elle poursuivrait après avoir pris ses fonctions la semaine dernière.

AUTRES RECOMMANDATIONS Glass Lewis s'est également opposée à la proposition de BP de supprimer deux résolutions antérieures exigeant des informations sur le climat spécifiques à l'entreprise, faisant écho, à une initiative d'ISS, un autre conseiller influent en matière de procuration.

Follow This, soutenu par certains investisseurs européens représentant moins de 0,3 % des actionnaires de BP, a exhorté les investisseurs à voter contre le retrait de ces résolutions.

Les cadres de reporting standardisés ont pris le pas sur les anciens engagements, a déclaré un porte-parole de BP, ajoutant que la major pétrolière souhaite construire une entreprise plus simple et qu'elle s'est largement engagée auprès des investisseurs.

BP a besoin du soutien de 75 % des actionnaires pour abandonner les engagements, que les actionnaires ont approuvés à la quasi-unanimité en 2015 et en 2019.

ISS et LGIM s'opposent également à une proposition qui permettrait à BP d'organiser des assemblées annuelles uniquement en ligne.

Contrairement à ISS,Glass Lewis et LGIM soutiennent une résolution distincte déposée par des investisseurs menés par le groupe activiste ACCR, qui ont précédemment déclaré que ses bailleurs de fonds représentaient environ 0,4 % des actions de BP.