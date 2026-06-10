Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé)

(Actualisé avec WH Smith, précisions sur Soitec, Alstom, STMicro, Solvay)

* Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE:

* Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP:

* Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA

* Le point sur les marchés européens .EUFR

Les valeurs à suivre mercredi à la Bourse de Paris et en Europe :

* UNIBAIL URW.PA a annoncé mercredi avoir conclu un accord avec ses partenaires Rodamco et Westfield en vue d'acquérir les 50% restants de Westfield UTC, dans le cadre du plan stratégique 2025-2028 "A Platform for Growth" de l'opérateur français de centres commerciaux.

* SANOFI SASY.PA a annoncé mercredi mettre fin à l'étude de phase 3 "MOBILIZE" du riliprubart, testé chez des patients atteints de polyneuropathie inflammatoire démyélinisante chronique (PIDC), une analyse indépendante ayant déterminé qu'elle ne démontrerait probablement pas une efficacité suffisante.

* BOUYGUES BOUY.PA - Colas, filiale de Bouygues, a été désignée mercredi par le groupe ADP ADP.PA pour prendre en charge la réhabilitation de la piste 4 de l'aéroport Paris-Orly dont les travaux débuteront en août 2026.

* SOITEC SOIT.PA - Jefferies a abaissé sa recommandation à "sous-performance" contre "conserver", soulignant que le retard pris dans l'accélération du chiffre d'affaires rend l'action surévaluée.

* VIVENDI VIV.PA a annoncé mardi qu'il allait former un recours devant la cour de justice de l'Union européenne au sujet de la prise de contrôle du groupe Lagardère.

* ALSTOM ALSO.PA a annoncé mercredi avoir placé une émission d'obligations vertes européennes et hybrides de 700 millions d'euros.

* OPMOBILITY OPM.PA a annoncé mardi avoir signé avec Prologium un protocole d'accord pour développer des packs de batteries solides de prochaine génération pour la mobilité.

* WH SMITH SMWH.L - Le détaillant britannique spécialisé dans les voyages a revu à la baisse mercredi sa prévision de bénéfice annuel pour la deuxième fois cette année, la guerre en Iran affectant le secteur touristique mondial, et a également annoncé une augmentation de capital équivalant à 20% de son capital social.

* SOLVAY SOLB.BR - Deutsche Bank a relevé sa recommandation sur le titre à "conserver" contre "vendre".

* STMICROELECTRONICS - BofA Global Research a relevé sa recommandation sur le titre à "acheter" contre "neutre".

* UNICREDIT CRDI.MI a indiqué que le taux de participation à son offre publique d'achat sur COMMERZBANK CBKG.DE avait atteint 10,9% mardi, tandis que la banque allemande a déclaré n'avoir identifié aucun investisseur institutionnel ayant apporté des actions.

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(Rédigé par Claude Chendjou et Diana Mandiá, édité par Augustin Turpin)