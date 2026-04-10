Glass Lewis, conseiller en matière de procurations, recommande aux actionnaires de Warner Bros de voter en faveur de l'accord avec Paramount

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le cabinet de conseil indépendant Glass Lewis a recommandé aux actionnaires de Warner Bros Discovery

WBD.O de voter en faveur de l'accord de fusion de la société avec Paramount Skydance PSKY.O , d'un montant de 110 milliards de dollars.

La fusion envisagée créerait un colosse du divertissement avec l'une des bibliothèques de contenu les plus riches en histoire de l'industrie, réunissant des franchises telles que "Game of Thrones", "Mission: Impossible" et "Harry Potter". Les actionnaires de Warner Bros doivent voter sur l'opération le 23 avril.

La fusion offre aux actionnaires de Warner Bros une valeur immédiate et certaine en espèces qui semble favorable par rapport aux résultats potentiels de l'accord précédent avec Netflix et à d'autres facteurs, a déclaré Glass Lewis dans un rapport publié jeudi.

Bien qu'il existe certains risques, tels que l'examen de la concurrence, "l'équilibre global des facteurs" a favorisé le soutien à la fusion avec Paramount Skydance, a déclaré Glass Lewis.

Toutefois, le conseiller en procurations a recommandé aux actionnaires de voter contre l'approbation des parachutes dorés , qui pourraient permettre au directeur général de Warner Bros, David Zaslav, d'empocher jusqu'à 887 millions de dollars après la vente de la société.

Le cabinet a déclaré que l'ajout tardif de majorations de la taxe d'accise et l'acquisition accélérée de récompenses en actions pour M. Zaslav suscitaient de "vives inquiétudes".

Le ministère américain de la justice a envoyé des citations à comparaître dans le cadre de son enquête sur l'accord de fusion entre Warner Bros et Paramount Skydance, a rapporté Reuters le mois dernier. Cette démarche indique que l'agence poursuit son enquête sur un accord qui combinerait deux grands studios, ainsi que leurs activités de diffusion en continu et d'information.

Paramount a parié sur une conclusion rapide de l'opération, promettant de verser aux actionnaires de Warner Bros un "ticking fee" trimestriel de 25 cents par action à partir d'octobre si l'opération n'est pas conclue.

L'accord devrait être conclu au cours du troisième trimestre de cette année.