GL events : feu vert pour la concession du Stade de France

AOF - EN SAVOIR PLUS

(AOF) - GL events (+4,76% à 24,20 euros) annonce qu'il a été désigné " attributaire " par l’Etat pour la concession d’exploitation du Stade de France pour une durée de 30 ans. Dès signature du contrat, groupe intégré des métiers de l’évènement déploiera " son projet ambitieux ", et se dit déjà " prêt " pour les premiers concerts du mois d'août au sein de l'enceinte dyonisienne. Le groupe s'apprête à prendre la suite du consortium Vinci-Bouygues qui exploitait le SDF depuis 1995 et qui avait également répondu à l'appel d'offres.

Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.