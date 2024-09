Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Gl events: entouré après un relèvement de prévisions information fournie par Cercle Finance • 05/09/2024 à 10:30









(CercleFinance.com) - GL events s'adjuge plus de 9%, au lendemain d'un relèvement par le spécialiste de l'évènementiel de son objectif de croissance du chiffre d'affaires pour 2024 de 7% à 9%, 'compte tenu du très bon premier semestre, supérieur aux attentes'.



'Il précise projeter une progression de son EBITDA et de son résultat net part du groupe (RNPG) de 13% minimum à fin 2024 par rapport à l'année 2023, un niveau cohérent (très légèrement supérieur) à nos estimations', note par ailleurs Oddo BHF.



Sur les six premiers mois de 2024, GL events revendique une croissance de 24% du RNPG, à 39 millions d'euros, et une hausse de 17% de l'EBITDA, à 116 millions, soit une marge de 14,2% pour un chiffre d'affaires en croissance de 19% à 821 millions.



'L'enjeu pour le management, en particulier lors de sa réunion d'investisseurs d'aujourd'hui, sera d'expliquer quels sont les relais de croissance du groupe suite à cette année historique', prévient Oddo BHF, qui réaffirme néanmoins son opinion 'surperformance'.





