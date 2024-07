Givaudan voit son bénéfice grimper de 30,9% au premier semestre

Le groupe suisse Givaudan, spécialisé dans les parfums et arômes, a publié mardi un bénéfice net meilleur qu'attendu pour le premier semestre, en hausse de 30,9% à 588 millions de francs suisses (607 millions d'euros), gonflé par une hausse des volumes de ventes.

( AFP / ERIC FEFERBERG )

Son chiffre d'affaires s'est accru de 5,7% sur un an, à 3,7 milliards de francs suisses, la croissance se chiffrant à 12,5% hors effets de changes et acquisitions, indique-t-il dans un communiqué.

Les analystes interrogés par l'agence suisse AWP tablaient moyenne sur un bénéfice net de 562 millions de francs pour 3,7 milliards de francs de chiffre d'affaires.

Au premier semestre, le groupe a enregistré "une croissance des volumes dans l'ensemble des marchés", a souligné son directeur général, le Français Gilles Andrier, cité dans le communiqué.

La parfumerie a de nouveau affiché la plus forte croissance du groupe suisse, qui conçoit aussi bien des fragrances pour les grandes marques de luxe, telles que Christian Dior ou Prada, que des senteurs pour les produits d'hygiène et lessives. Les ventes de sa division parfumerie ont augmenté 15,3% hors effets de changes et acquisitions.

Ses activités d'arômes ont de leur côté vu leur ventes progresser de 9,9%.

Le groupe a confirmé ses objectifs de moyen terme, visant toujours une croissance organique de ses ventes de 4% à 5%.

Récemment, Givaudan s'est renforcé dans les cosmétiques en rachetant intégralement l'entreprise italienne b.kolormakeup & skincare dans laquelle il avait déjà pris une participation de 25% en 2021.

Annoncé début juillet, le rachat de cette entreprise basée à Milan, qui emploie plus de 300 personnes, doit lui permettre de se développer dans les formulations pour le maquillage et d'étoffer son offre dans les crèmes pour la peau.

Le montant de la transaction n'avait pas été dévoilé mais le groupe avait précisé lors de cette annonce que cette entreprise italienne représente environ 77 millions de francs de ventes supplémentaires sur une base pro forma par rapport aux résultats de 2023.