Givaudan profite d'un relèvement d'objectif de cours de Jefferies

Givaudan se distingue vendredi à la Bourse de Zurich ( 1,46%, à 3 239,50 francs suisses), soutenu par une note de Jefferies qui s'intéresse au titre un peu plus d'un mois avant la publication de ses résultats du deuxième trimestre.

La banque d'investissement américaine a décidé de relever sa prévision de croissance organique à 3,6%, soit 50 points de base par rapport au consensus VA, pour la période d'avril à juin. Les analystes reconnaissent qu'une pression sur les marges persiste à court terme, mais que la société conservera sa position de leader et ils ne voient pas de risques significatifs de banalisation des produits ou liés à l'IA sur la croissance à moyen terme.

En outre, Jefferies estime que les inquiétudes concernant l'exposition au Moyen-Orient sont exagérées et pense que cette région est un moteur de croissance structurelle.

Au niveau opérationnel, une amélioration de la dynamique du chiffre d'affaires est attendue tout au long de l'année, soutenue par des bases de comparaisons plus faciles, la force du segment Parfumerie fine, une innovation chez les clients de la division Luxury & Retail et un effet positif potentiel lié aux budgets de publicité et promotion.

Jefferies reste à l'achat du titre du producteur d'arômes et de parfums, avec une cible rehaussée de 3 300 à 3 700 francs suisses.