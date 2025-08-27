 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Givaudan nomme un nouveau DG et dévoile sa stratégie de croissance 2030
information fournie par Reuters 27/08/2025 à 08:02

Givaudan GIVN.S a annoncé mercredi de nouveaux objectifs de croissance pour 2030 et un remaniement de sa direction, notamment le remplacement en mars 2026 de son directeur général Gilles Andrier par Christian Stammkoetter, un cadre de Danone DANO.PA .

Le fabricant de parfums et d'arômes a également annoncé que son président Calvin Grieder quitterait le conseil d'administration en 2026. Gilles Andrier sera proposé pour lui succéder lors de l'assemblée générale annuelle de 2026.

Le remaniement a été annoncé lors de la présentation de la stratégie 2030 du groupe suisse, qui viset une croissance moyenne des ventes à périmètre constant de 4 à 6% et un flux de trésorerie disponible moyen de plus de 12%.

Givaudan a ajouté qu'il continuerait à rechercher activement des opportunités d'acquisition conformes à ses objectifs à long terme d'expansion de son portefeuille dans des segments à forte croissance.

Ces nouveaux objectifs interviennent alors que la société devrait dépasser ses objectifs actuels pour 2025, à savoir une croissance organique moyenne de 4 à 5% et un flux de trésorerie disponible d'au moins 12% des ventes, tout en faisant face à une demande modérée et à un environnement de consommation plus prudent.

Le mois dernier, son homologue allemand Symrise SY1G.DE a abaissé ses prévisions de ventes organiques pour 2025, son directeur général évoquant un changement dans la demande mondiale avec "une plus grande prudence des consommateurs dans certains secteurs".

(Rafal Nowak, Jagoda Darlak et Harshita Meenaktshi, version française Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)

