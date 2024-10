Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Givaudan: lance un nouveau site de production en Indonésie information fournie par Cercle Finance • 14/10/2024 à 10:01









(CercleFinance.com) - Givaudan a annoncé ce matin l'inauguration de son nouveau site de production ultramoderne à Cikarang, en Indonésie.



Le nouveau site représente un investissement initial de 50 millions de francs suisses et s'étendra sur 24 000 mètres carrés sur une superficie totale réservée de 50 000 mètres carrés.



Ce site se concentrera sur la production d'une large gamme de poudres salées, sucrées et de collations, ainsi que sur des solutions de nutrition infantile.



La construction a commencé et devrait être achevée d'ici 18 mois, et les opérations devraient commencer au premier semestre de 2026.



' La nouvelle usine de Cikarang représente un investissement important en Indonésie, renforçant notre engagement à étendre l'empreinte industrielle de Givaudan dans la région de l'Asie du Sud-Est. En tant que leaders du marché, cette expansion nous permet également de saisir les opportunités de croissance grâce à une collaboration plus étroite avec nos clients' a déclaré Louie D'Amico, Président Goût et bien-être.





