Givaudan: Christian Stammkoetter deviendra CEO en mars
information fournie par Cercle Finance 27/08/2025 à 09:15
Pour lui succéder comme CEO, le conseil d'administration annonce aussi avoir désigné Christian Stammkoetter, actuellement président pour l'Asie, le Moyen-Orient et l'Afrique et membre du comité exécutif de Danone.
'Il apportera plus de 25 ans d'expérience mondiale dans les biens de consommation à rotation rapide, des soins personnels aux aliments, en passant par les boissons et la nutrition, dans plusieurs zones géographiques', souligne Givaudan.
Par ailleurs, Calvin Grieder fait part de son intention de quitter la présidence du conseil d'administration lors de l'assemblée générale du 19 mars 2026. Le conseil proposera alors l'élection de Gilles Andrier au poste de président du conseil.
Valeurs associées
|3 341,000 CHF
|Swiss EBS Stocks
|-1,88%
A lire aussi
-
Frères siamois, foetus avortés et portions du cerveau d'Albert Einstein sont exposés au Mütter Museum de Philadelphie, une institution américaine sur l'histoire de la médecine récemment agitée par un conflit éthique: comment conserver et montrer des restes humains? ... Lire la suite
-
SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Inférieurs à 20, les stochastiques sont ... Lire la suite
-
LONDRES (Reuters) -JD Sports Fashion a fait état d'une accélération de la baisse de ses ventes sous-jacentes trimestrielles, reflétant la faiblesse du marché britannique, bien que des signes de stabilisation sont apparus sur son marché clé aux États-Unis après ... Lire la suite
-
par Mara Vilcu PARIS (Reuters) -Un rebond des principales Bourses européennes est attendu mercredi à l'ouverture, dans un contexte pourtant encore marqué par les préoccupations des investisseurs sur l'indépendance de la Réserve fédérale américaine (Fed) et l'instabilité ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer